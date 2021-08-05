مصر ترفض تطبيق تدابير تمييزية ضد السفر الدولي لعدم فعالية بعض اللقاحات

أكد سامح شكري وزير الخارجية التزام مصر بالاستمرار في المشاركة بفعالية في كافة الجهود الدولية لتعزيز النظام الصحي العالمي، بطريقة تضمن أن تكون الدول الأكثر عُرضةً للأمراض مستعدة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، برئاسة وزير الخارجية الصيني وانج يي، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

طالب سامح شكري خلال كلمته، وفقا لما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، بضرورة امتناع دول العالم عن تطبيق تدابير تمييزية ضد السفر الدولي بناءً على افتراضات لم يتم التحقق منها بشأن فعالية بعض اللقاحات، لا سيما تلك المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وزير الخارجية : الفجوة تتسع في معدلات التطعيم بين الدول النامية والمتقدمة

وأشار وزير الخارجية إلى أن الفجوة في معدلات التطعيم بين الدول النامية والمتقدمة مازالت تتسع، مؤكداً أن الوباء ليس أزمة صحية فحسب، بل له كذلك آثار اجتماعية اقتصادية عميقة، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالي فإن الوضع الحالي يهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التي حققتها هذه الدول خلال العقد الماضي.

وزير الخارجية: مصر تطالب بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لـ اللقاحات

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد كذلك أهمية تأمين الدعم المالي الكافي والمستدام لمرفق COVAX لتسريع معدلات التطعيم في الدول النامية، بالإضافة إلى دعم القدرات التصنيعية المحلية للدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات للمساهمة في تخفيف الضغط على المصنعين الدوليين لتلبية الطلب العالمي المتزايد، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتحقيق هذا الهدف، معرباً عن تقدير مصر للدعم الذي قدمته الصين في هذا الصدد.

سامح شكري :يجب حشد المزيد من الموارد لدعم النظم الصحية الوطنية في أفريقيا

أشار سامح شكري في كلمته كذلك إلى ضرورة حشد المزيد من الموارد اللازمة لدعم النظم الصحية الوطنية في أفريقيا، كونها مازالت واحدة من أكثر المناطق تضررًا بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجهها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفي التعامل مع الأمراض والأوبئة الأخرى، وطالب الدول المصنعة للقاحات بتعزيز دعمها لفريق العمل الأفريقي لاقتناء اللقاحات (AVATT).

