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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي يكشف كواليس الإنس والنمس.. ويوجه رسالة لـ شريف دسوقي

محمد هنيدي
محمد هنيدي

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بطرح فيلم الإنس والنمس في السينمات، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وكشف عن كواليس تحضير للعمل.

وقال هنيدي في تصريحات لـ صدى البلد:" الإنس والنمس فيلم مهم، وكل الأبطال المشاركين في العمل بذلوا مجهود كبير لكى يخرج بأفضل صورة، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة الذي أزال كل العقبات التي واجهتنا بالعمل، وحول اللوكيشن لحالة من الاستمتاع بالفن".

وحرص هنيدي على توجيه رسالة للفنان شريف دسوقي بعد أزمته الأخيرة وبتر قدمه وقال:" فنان موهوب ويستحق كل النجاح، وأتمنى أن يتم شفاه على خير".

محمد هنيدي ينفي مشاركته في الجزء الثاني من ديدو

أول تعليق لـ محمد هنيدي بعد تصدر فيلمه الجديد للإيرادات

وكان قد أعلن المنتج أحمد السبكي عن تقديم جزء ثاني من فيلم ديدو الذي حقق إيرادات تخطت 16 مليون جنيه بمشاركة نجم كوميدي كبير زادت التكهنات حول هوية هذا البطل الجديد. 

توقع الكثيرون أن الفنان محمد هنيدي سينضم إلى فريق تمثيل فيلم ديدو الذي تدور أحداثه حول شخصيات بحجم عقلة الإصبع، وهي الفكرة التي كان من المفترض أن يقدمها هنيدي في فيلم كينج سايز. 

توقف إنتاج فيلم كينج سايز لفترة بعد انشغال هنيدي في الانتهاء من فيلم الإنس والنمس، والجواهرجي الذي يصوره حاليا مع منى زكي.

قال محمد هنيدي في تصريحات خاصة على هامش حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس أمس، إن كريم فهمي مؤلف وبطل فيلم ديدو صديقه وتربطه به علاقة جيدة ويتمنى العمل معه مستقبلا. 

وأوضح محمد هنيدي أنه لن يشارك في الجزء الثاني من ديدو، متمنيا التوفيق لكل فريق العمل على النجاح الذي حققوه بالجزء الأول. 

فيلم ديدو بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم إلى جانب كريم فهمي كل من محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، وهدى المفتي، وإخراج عمرو صلاح. 

العرض الخاص للإنس والنمس 

احتفى محمد هنيدي أمس بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الإنس والنمس، في إحدى سينمات التجمع الخامس بحضور معظم أبطال الفيلم منهم صابرين، شريف دسوقي، منة شلبي، عارفة عبد الرسول، المخرج شريف عرفة.

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس حول مؤامرة من عائلة النمس "الجن" لتزويج ابنتهم من إنسان حتى يمتد نسلهم على الأرض، وتدور عدد من المواقف الكوميدية قبل وبعد تحقيق التزاوج. 

حضر محمد هنيدي العرض الخاص برفقة زوجته وأبنائه، وحضرت صابرين برفقة ابنيها، وقالت في تصريحات على هامش الحدث إن ابنيها حرصا على الحضور لمشاهدة محمد هنيدي الذي يحبونه كثيرا. 

وقال الفنان محمد هنيدي، إن فيلمه الجديد "الإنس والنمس" يعد تجربة سينمائية جديدة، تضاهي الأفلام الأجنبية، وأنهم يقدمون في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة تضاهي الأفلام الأجنبية بمستوي متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة". 

ونشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد تصدر فيلمه “الانس والنمس” لإيرادات الأفلام المعروضة أمس. 

وقال محمد هنيدى: “الحمد الله  تصدرنا الإيرادات امبارح.. يلا بينا الإنس والنمس فيلم لكل العيلة”.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي فيلم الأنس والنمس شريف عرفة شريف دسوقى

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