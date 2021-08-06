تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 6 - 8 -2021، بنحو 3 جنيهات في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24 906 إلى 908

سعر الذهب عيار 22 830 إلى 832

سعر الذهب عيار 21 792 إلى 794

سعر الذهب عيار 18 679 إلى 680

سعر الذهب عيار 14 527 إلى 529

سعر الذهب عيار 12 451 إلى 452

الاونصة 28,257 إلى 28,328

الجنيه الذهب 6,360 إلى 6,376

الكيلو 908,571 إلى 910,857

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.