تعرف على فوائد اللوز على الصحة

يحتوي اللوز على الكثير من الفوائد والمغذيات التي يحتاجها الجسم، وفقًا لدراسة ، فإن اللوز له تأثير تعديل إيجابي على وزن الجسم ومستويات الكوليسترول وجلوكوز الدم ومستويات حمض البوليك ، وبالتالي يمكن أن يساعد في منع أو إدارة أمراض مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب وغيرها الكثير.

وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز فوائد اللوز على الصحة..

1. تساعد في إنقاص الوزن

اللوز منخفض السعرات الحرارية ، ويحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف ، والتي من المعروف أنها تقلل الشبع ، وبالتالي تساعدك على إنقاص الوزن بسهولة، يعزز اللوز المنقوع فقدان الوزن بشكل أسرع مقارنة باللوز الخام أو المحمص حيث تتم إزالة القشرة الخارجية، وفقًا لدراسة ، يلعب اللوز دورًا محتملاً في تقليل الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، إلى جانب تقليل محيط الخصر والكوليسترول الكلي ومحيط الخصر إلى الورك.

2. تحسين الهضم

اللوز المحمص ، المنقوع والمقطوع شائع بين أطعمة الوجبات الخفيفة الصحية، اللوز له قوام صلب مما يجعل من الصعب كسره في المعدة أثناء الهضم، تشير الدراسات إلى أنه عندما يتم تحميص اللوز ونقعه وتقطيعه ، تقل صلابته وحجم حبيباته ، مما يزيد من هضمه وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة ويطلق طاقة كافية .

3. تحسين وظائف المخ والذاكرة

أظهرت دراسة أن اللوز لديه القدرة على تثبيط ضعف الدماغ المرتبط بالعمر والأمراض التنكسية العصبية مثل التدهور المعرفي وضعف الذاكرة ومرض الزهايمر والخرف، اللوز غني بحمض الفوليك والتوكوفيرول والأحماض الدهنية والبوليفينول التي قد تساعد في تحسين وظائف المخ وتقوية الذاكرة. يمكن أن تساعد في تحسين الاحتفاظ بالذاكرة في غضون 28 يومًا، تقول دراسة أخرى أن اللوز يمكن أن يحسن الوظيفة المعرفية لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن في غضون ستة أشهر.

4. جيد للحمل

حمض الفوليك هو تغذية أساسية أثناء الحمل لمنع حدوث تشوهات في كل من الأم (مثل فقر الدم) والطفل (مثل العيوب الخلقية العصبية) ، إلى جانب المساعدة في نمو النسل، تشير الدراسات إلى أنه يجب على الأمهات الحوامل تضمين اللوز المنقوع في نظامهن الغذائي ، لأنه يساعد في توفير الغذاء والطاقة لكليهما ، إلى جانب الحفاظ على صحتهن الجيدة حتى بعد الولادة.