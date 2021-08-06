عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد اللوز على الصحة

فوائد اللوز
فوائد اللوز

يحتوي اللوز على الكثير من الفوائد والمغذيات التي يحتاجها الجسم، وفقًا لدراسة ، فإن اللوز له تأثير تعديل إيجابي على وزن الجسم ومستويات الكوليسترول وجلوكوز الدم ومستويات حمض البوليك ، وبالتالي يمكن أن يساعد في منع أو إدارة أمراض مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب وغيرها الكثير.

وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز فوائد اللوز على الصحة..

 

يحارب الإمساك وعسر الهضم ..فوائد صحية لتناول حفنة من اللوز

نتائج مضمونة.. وصفة فعالة من زيت اللوز لتقوية الأظافر

 

1. تساعد في إنقاص الوزن

اللوز منخفض السعرات الحرارية ، ويحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف ، والتي من المعروف أنها تقلل الشبع ، وبالتالي تساعدك على إنقاص الوزن بسهولة، يعزز اللوز المنقوع فقدان الوزن بشكل أسرع مقارنة باللوز الخام أو المحمص حيث تتم إزالة القشرة الخارجية، وفقًا لدراسة ، يلعب اللوز دورًا محتملاً في تقليل الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، إلى جانب تقليل محيط الخصر والكوليسترول الكلي ومحيط الخصر إلى الورك.

 

2. تحسين الهضم

اللوز المحمص ، المنقوع والمقطوع شائع بين أطعمة الوجبات الخفيفة الصحية، اللوز له قوام صلب مما يجعل من الصعب كسره في المعدة أثناء الهضم، تشير الدراسات إلى أنه عندما يتم تحميص اللوز ونقعه وتقطيعه ، تقل صلابته وحجم حبيباته ، مما يزيد من هضمه وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة ويطلق طاقة كافية .

3. تحسين وظائف المخ والذاكرة

أظهرت دراسة أن اللوز لديه القدرة على تثبيط ضعف الدماغ المرتبط بالعمر والأمراض التنكسية العصبية مثل التدهور المعرفي وضعف الذاكرة ومرض الزهايمر والخرف، اللوز غني بحمض الفوليك والتوكوفيرول والأحماض الدهنية والبوليفينول التي قد تساعد في تحسين وظائف المخ وتقوية الذاكرة. يمكن أن تساعد في تحسين الاحتفاظ بالذاكرة في غضون 28 يومًا، تقول دراسة أخرى أن اللوز يمكن أن يحسن الوظيفة المعرفية لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن في غضون ستة أشهر.  

4. جيد للحمل

حمض الفوليك هو تغذية أساسية أثناء الحمل لمنع حدوث تشوهات في كل من الأم (مثل فقر الدم) والطفل (مثل العيوب الخلقية العصبية) ، إلى جانب المساعدة في نمو النسل، تشير الدراسات إلى أنه يجب على الأمهات الحوامل تضمين اللوز المنقوع في نظامهن الغذائي ، لأنه يساعد في توفير الغذاء والطاقة لكليهما ، إلى جانب الحفاظ على صحتهن الجيدة حتى بعد الولادة.

اللوز فوائد اللوز اضرار اللوز الهضم المخ

ترشيحاتنا

وكيلهما يكشف مصير مصطفي فتحي وطارق حامد مع الزمالك

إثيوبيا .. قوات تيجراي تصفع آبي أحمد وتسيطر على مدينة مدرجة في اليونسكو

عجوز عمرها 100 عام تعرضت للضرب على يد ابنها وأحفادها

بمواصفات مميزة وسعر منافس.. تعرف على أرخص الهواتف الذكية لشهر أغسطس 2021

أذكار يوم الجمعة .. احرص على ترديدها قبل غروب الشمس

فورد برونكو تستعرض قوتها الحقيقية داخل اختبارات داينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

تعرف على قرار النيابة فى واقعة قيادة "شاكوش" لسيارة بدون لوحات بمارينا

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ