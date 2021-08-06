أخبار التوك شو.. خبر محزن للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد.. وتحذير بشأن فيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:



رئيس قسم المناعة بـ عين شمس: كلما تحور فيروس كورونا أصبح أشد فتكا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن كلما زاد تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا يقلل فرص انتشار فيروس كورونا.





اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

قال المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، من طوكيو، إن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة قوية اليوم أمام فرنسا، موضحًا أن لاعبي مصر قدموا كل ما لديهم.





رغم هزيمته أمام الأهلي عام 1978.. علي الكعبي: بشجع الزمالك لهذا السبب

كشف المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن نادى كرة القدم الذي يشجعه داخل مصر.





اتحبسنا في المطبخ .. أول معلقة رياضية مصرية تكشف كواليس لقائها مع محمد صلاح

روت سوسن سعد، أول معلقة رياضية مصرية بملاعب الإمارات، تعليقها على مباراة كرة قدم لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى.





5سنوات عمر افتراضي.. اختبارات حرارة وسقوط حر يخضع لها التابلت المصري| تفاصيل

كشفت رضوى حسين مهندسة الرقابة على الجودة بمصنع الإلكترونيات، تفاصيل الاختبارت التي يتعرض لها جهاز التابلت الجديدة للتأكد من سلامته وجودته.





ليلى علوي تدخل استوديو معكم بوصلة رقص.. فيديو

دخلت الفنانة ليلى علوي، في وصلة رقص على الهواء، أثناء دخولها ستوديو معكم مني الشاذلي.





بسبب العنف الأسري.. مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد مجدي

نشبت مشادة كلامية بين الكاتبة فاطمة ناعوت والكاتبة دعاء عبد السلام ضيفتا الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "بدون حظر" المذاع على قناة "صدى البلد"، أثناء الحديث عن جرائم القتل والعنف الأسري.



الهيئة العامة للتصنيع: ماكينة تشكيل المعادن ستتمكن من عمل كل محركات القطارات والسفن والطائرات

قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العامة للتصنيع ، إن ماكينة تشغيل وتشكيل المعادن التى استلمتها مصر تعمل بتكنولوجيا عالية جدا وغير مصرح بها بدخول المنطقة ،لافتا أن الجو السياسيى والعلاقات المصرية السياسية الألمانية مهدت السماح لهذه الماكينة بالدخول.





سميرة عبد العزيز مهاجمة السوشيال ميديا : دي نميمة ومليش علاقة بها

هاجمت الفنانة سميرة عبد العزيز، السوشيال ميديا وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدخلهم في الحياة الشخصية للناس، مضيفة : «ماليش اي علاقة بالسوشيال ميديا لا من قريب او بعيد ومبحبهاش، لاني بعتبر انها نميمة وليه أعرف أسرار الناس».





بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

نعى الإعلامي مصطفى بكري، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الاسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 91 عاما .





مصطفى بكري: منتخب مصر لكرة اليد يقدم ملحمة بطولية في أولمبياد طوكيو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منتخب مصر لكرة اليد يقدم ملحمة بطولية في الإصرار ، ويقدم المنتخب أداء مشرف في أولمبياد طوكيو 2020 .

