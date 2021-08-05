رئيس قسم المناعة بـ عين شمس: كلما تحور فيروس كورونا أصبح أشد فتكا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن كلما زاد تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا يقلل فرص انتشار فيروس كورونا.

وتابع عقبة خلال مداخلة مع برنامج “المصرى افندى” المذاع عبر قناة “المحور”، أن وزارة الصحة المصرية، تحاول توفير اللقاحات للمواطنين بحيث يتم تطعيم حوالى 20% من الشعب بنهاية العام.

وأكد الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، ضرورة الحفاظ على المناعة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال عيش حياة صحية سليمة.

ولفت أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إلى أنه كلما تحور فيروس كورونا أصبح التحور الجديد أشد فتكا.

قالت منظمة الصحة العالمية إن وفيات كورونا سجلت ذروة قياسية في أفريقيا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، لتسجل بذلك أعلى حصيلة، منذ ظهور الوباء.



وأضافت المنظمة - في تقرير لها استنادا إلى مكتبها الإقليمي بأفريقيا، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف و400 حالة وفاة بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث شكلت جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55% من الوفيات.



وأوضحت أن اتجاهات وفيات كورونا تتزايد في 15 دولة أفريقية، كما سجلت 12 دولة معدلات وفاة أعلى من المتوسط الأفريقي البالغ 2.5% خلال الشهر الماضي.



ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه مع أكثر من 172 ألف حالة وفاة، فإن أفريقيا تمثل أكثر من 4% من 4.2 مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.



وأكدت أن قارة أفريقيا شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 19% إلى أكثر من 278 ألف حالة، واستحوذت جنوب أفريقيا على 29% من الحالات.



وأشارت إلى أن 22 دولة أفريقية شهدت ارتفاعا للحالات بنسبة تزيد على 20% لمدة أسبوعين على الأقل، لافتة إلى أنه تم العثور على متغير دلتا شديد القابلية للانتقال في 29 دولة أفريقية، كما تم اكتشاف متغير “ألفا” في 39 دولة، ومتغير “بيتا” في 35 دولة.



ونوهت إلى أن أكثر من 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا وصلت إلى أفريقيا من مرفق “كوفاكس”، حيث شهد الأسبوعان الأخيران من شهر يوليو ارتفاعا بحوالي 12 ضعفا في عمليات التسليم عن النصف الأول من الشهر.



وتابعت المنظمة أن بلدان القارة الأفريقية تلقت حتى الآن 91 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم تطعيم حوالي 24 مليون شخص بما يعادل 1.7% فقط من السكان.



ولفتت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 183 مليون جرعة إضافية حتى يمكنها تلقيح 10% من سكانها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وما يصل إلى 729 مليون جرعة لتطعيم 30% من سكان القارة بشكل كامل بنهاية العام الجاري.