أبو العينين ناعيا حسب الله الكفراوي: "ترك أثرا من العمل يحفظ له تاريخا مشرفا"

استعرض برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " نعي النائب " محمد أبو العينين " ، وجاء في بيانه كلمات النعي، كالأتي: "أنعي ببالغ الأسى المهندس حسب الله الكفراوي بعد رحلة حياة من الكفاح عمل من أجلها مخلصا لوطنه .. رحل حسب الله الكفراوي صاحب القلب الطيب والرجل الوطني المخلص وصاحب اليد البيضاء تاركا أثرا من العمل يحفظ له تاريخا مشرفا".



وفي سياق متصل ، نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية، إن الفقيد كانت له جهود كبيرة، وحاز شعبيةً واسعة وقبولًا واحترامًا كبيرَيْن في أوساط الموطنين والسياسيين، حتى لقَّبه البعض بـ"أبي المدن الجديدة في مصر".

وثمَّن المفتي دَور الفقيد كأحد أبرز المسئولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، حيث شغل عدة مناصب مهمة بنجاح كبير، كما كان أول من وضع نواة المدن الجديدة وتقسيمها.

وأشاد المفتي بالتكريم الحكومي الذي حظي به الفقيدُ قبل وفاته، حيث حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، ووسام بطولة العمل من الاتحاد السوفييتي، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ينعى المهندس حسب الله الكفراوي

نعى اللواء د.م حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق ، ونقيب المهندسين الأسبق ، الذي وافته المنية ، اليوم الخميس.

وأكد الدكتور حسام رزق ، أن قطاع الإسكان المصري، فقد رمزاً وقامة عظيمة في علوم الهندسة والبناء.