حلم انتظرته 21 عاما .. أول تعليق من جيانا فاروق على التأهل لنصف نهائي الكاراتيه

أعربت جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه عن سعادتها الكبيرة بتحقيق ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو للمرة الأولى في تاريخ اللعبة التي أدرجت لأول لمرة في دورات الألعاب الأولمبية.



وقالت جيانا فاروق في تصريحات تليفزيونية: "أنا سعيدة للغاية فلقد حققت حلم حياتي وحلم دام انتظاره 21 عاما فأنا أمارس الكاراتيه منذ أن كان عمري 5 سنوات والآن الحمد الله أنا بطلة أولمبية".



وأضافت جيانا: "جئت لطوكيو للمنافسة على الذهب والآن أنا ضمنت ميدالية لكن حلمي هو الذهب وأسعى لتحقيقه، وتحقيق الميدالية هو حلم لم أتوقع أن يتحقق لكن الآن هو حقيقة لذلك أنا سعيدة للغاية".



وتابعت: "الله يكافئني على الانتظار 21 عاما في اللعبة من أجل ذلك الحلم، وأتمنى أن يختتم ذلك بالذهبية، فلقد بذلت مجهودا كبيرا في الفترة الماضية وأسعى لحصد الذهب في طوكيو".



وأوضحت: "التحضير للبطولة والمنافسات كان صعبا وكان هناك بعض التوتر والقلق أمس قبل المباريات، لكن تغلبت على ذلك وحققت حلمي والآن أستعد لنصف النهائي للمنافسة على الذهب".



وأتمت: "سعيدة أنني حققت أول ميدالية لمصر في اللعبة بالأولمبياد بالظهور الأول للعبة والآن حلمي هو تحقيق الذهبية".



وتواجه جيانة فاروق بطلة مصر في الكاراتيه بطلة الصين يين شياويان في نصف نهائي الكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتلعب جيانا أمام بطلة الصين في الواحدة ظهر اليوم في نصف النهائي، حيث أن الفوز يجعلها تنافس على الميدالية الذهبية والخسارة تضمن لها البرونزية حيث يحصل أصحاب المركز الثالث والرابع على البرونزية.



واحتلت جيانا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف الصربية جوفانا بركوفيتش لتواجه الصينية يين شياويان متصدرة المجموعة الأولى.



وخسرت جيانا المواجهة الأخيرة بالمجموعة أمام بطلة صربيا بينما فازت في الـ3 مباريات الأولى لتتأهل لنصف النهائي وتضمن رابع ميدالية لمصر في طوكيو وأول ميدالية للكاراتيه في تاريخ مصر الأولمبي.



وحققت جيانا الفوز على بطلة المغرب إبتسام الصاديني بنتيجة 5-0 في المباراة الثالثة وكانت قد فازت على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية وفازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى.



وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيا باللعبة.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.