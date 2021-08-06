الرسول كفل إتمام الرضاعة للطفل.. دلائل وجوب تنظيم النسل في الإسلام

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن منح الإسلام فرصة عامين لرضاعة المولود ن وإعطاء الوالدين الحق والفرصة في تعليم أولادهم ، وتوفير المسكن والملبس وغيرها ، من دلائل تنظيم النسل ، والتروي في التكاثر ، وإعطاء الفرصة للأم لإعطاء حق طفلها قبل إنجاب الطفل الثاني.

وأضاف الدكتور عبد الغني هندي، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن قضية "تحديد النسل" تواجه بعض الإِشكليات ، ولكن حسن التوكل على الله يحتم على الإنسان السعي ، وذلك في توفير رزق أولادها .

وتابع " هندي " أن الدين الإسلامي حث في قضايا الزواج على تقديم أصحاب الخلق عن أصحاب المال ، إلى جانب أن الإسلام حث الزوجة على أهمية رعاية الزوج .

وأوضح " هندي " أن تنظيم النسل كان في عهد سيدنا محمد ، وهو ما ذكر في القرأن الكريم ، عن رضاعة الطفل لمدة حوالين ، حتى يشبع جيدا .

وأردف أن الإسلام حث على أهمية رعاية الطفل من حيث التعليم والملبس والمسكن ، وقضية تحديد النسل اختلفت فقط من حيث الوسائل الطبية الحديثة .