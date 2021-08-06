أولمبياد طوكيو.. المكسيك تهزم اليابان بثلاثية وتتوج بـ البرونزية

توج منتخب المكسيك بالمدالية البرونزية لمسابقة كرة القدم رجال، بعد الفوز على اليابان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سايتاما”، لتحديد المركز والرابع، في أولمبياد طوكيو.

أهداف مباراة المكسيك والبرازيل

افتتح فرانسيسكو كوردوفا، التسجيل مبكرا، لمنتخب المكسيك، في الدقيقة 13، من ركلة جزاء.

وأضاف يوهان فاسكي، الهدف الثاني لمنتخب المكسيك، في الدقيقة 22، من عمر المباراة.

وسجل أليكس فيجا، هدف قتل المباراة لصالح المكسيك في الدقيقة 58.

أحرز منتخب اليابان هدفا شرفيا، في الدقيقة 78، عن طريق، كاورو ميتوما، لينتهي اللقاء بفوز منتخب المكسيك 3-1، وتتويجه بالميدالية البرونزية.

سيطرة يابانية “ رغم الهزيمة”

سيطر منتخب اليابان على مجريات اللقاء بنسبة 55%، وسدد 21 تسديدة طوال المباراة، منهم 6 تسديدات على المرمى.

على الجانب الآخر، كان منتخب المكسيك أكثر فاعلية، من نظيره الياباني، حيث سجج 9 تسديدات، طوال المباراة، مهنم 4 على المرمى، فشل حارس اليابان، في التصدى لـ 3 تسديدات منهم.