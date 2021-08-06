باقة 120 ألف درهم.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في الامارات | صور

نجحت سيارات SUV في الانتشار بصورة كبيرة عالميا لتصبح الأكثر طلبا داخل الأسواق، و منها السوق الاماراتي، ولعل السبب الرئيسي يكمن في اتساع مقصورتها الداخلية، أضف الي ذلك الحجم الذكي الذي يضفي على السيارة مظهراً أنيقاً مصحوباً بأداء قوي علي الطريق.

يطرح موقع "صدى البد" الاخباري، أبرز 5 سيارات SUV في سوق الامارات تحت باقة 120 ألف درهم.

1 ـ كيا تيلورايد

تمتلك سيارة كيا تيلورايد موديل 2021 محركا سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، ينتج قوة295 حصان، وعزم دوران 362 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى 210 كم/س، تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم في خلال 12 ثانية، مع نظام الدفع الرباعي.

تحوى سيارة كيا شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات و Apple CarPlay و Android Auto وستة مكبرات صوت وراديو HD وراديو ستالايت وبلوتوث وخمسة منافذ USB , الدخول بدون مفتاح ، والتشغيل بضغطة زر ، والتشغيل عن بعد.

أسعار كيا تيلورايد موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى LX FWD بسعر 123 ألف درهم.

الفئة الثانية EX AWD بسعر 160 ألف درهم.

الفئة الثالثة SX AWD بسعر 175 ألف درهم.

2 ـ شيفروليه ترافيرس

تتوفر شفروليه ترافيرس موديل SUV 2021 بمحرك 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يولد قوة 310 حصان و 360 نيوتن متر من عزم الدوران، تاتي بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، وتعمل السيارة بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، والدفع الأمامي للعجلات.

جائت ترافيرس 2021 من الداخل بعجلة القيادة متعددة الاستخدام، ويحيط بها شاشة العدادات الرقمية بقياس 8 بوصات، وقياس درجة حرارة الزيت، تنبيه الإصطدام الأمامي، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام كشف المشاه، المساعدة في الحفاظ على المسار مع تحذير مغادرة المسار.

أسعار شفروليه ترافيرس موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى LS FWD بسعر 127 ألف درهم

الفئة الثانية LT FWD بسعر 130 ألف درهم.

الفئة الثالث LT FULL OPTION بسعر 155 ألف درهم.

الفئة الرابعة PREMIUM بسعر 163 ألف درهم.

الفئة الخامسة HIGH COUNTRY AWD بسعر 198 ألف درهم.

3 ـ نيسان باثفايندر

تحتوى السيارة نيسان باثفايندر موديل 2021 على محرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يولد قوة 284 حصان ، و 351 نيوتن. متر من عزم دوران، يتصل بناقل حركة اوتوماتيك بتسع سرعات، مع نظامي الدفع الأمامي للعجلات و الدفع الرباعي.

تاتي نيسان باثفايندر بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، وبلوتوث ، وستة منافذ USB ، وستة مكبرات صوت ، وراديو HD ، وراديو ستالايت ، ومشغل سي دي ، وتحكم في المناخ ثلاثي المناطق، ومصابيح الأمامية LED، و حملت نظامي اتصال آبل و اندرويد، نظام الضغط علي زر لدخول بدون مفتاح عن بعد، عجلة قيادة القابل للإمالة.

أسعار نيسان باثفيندر موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى S 4WDبسعر 134 ألف درهم.

الفئة الثانية SV 4WD بسعر 159 ألف درهم.

الفئة الثالثة SL 4WD بسعر 175 ألف درهم.

4 ـ ميتسوبيشي باجيرو

تحتوي السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 على محركين، الأول سداسي الاسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يعتمد على منظومة الدفع الكلي للعجلات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 189 حصان، و 306 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

أما المحرك الثاني من 6 اسطوانات ، بسعة 3800 سي سي، يولد قوة 241 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 327 نيوتن/متر، مع خاصية الدفع الكلي و بسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، حيث يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية .

يضم طراز باجيرو 2021 حزمة من مواصفات الأمن و السلامة و منها، مكابح ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، و نظام التحكم في الجر TCS، و خاصية دعم الفرامل BA، مع خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مستشعرات حركة لدعم السائق، و نظام التحكم في الثبات VSC، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

أسعار ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GLS 5 DOOR MID بسعر 96 ألف درهم

الفئة الثانية GLS 3 DOOR HIGH بسعر 107 ألف درهم.

الفئة الثالثة GLS 5 DOOR HIGH بسعر 109 ألف درهم.

الفئة الرابعة DOOR MID بسعر 120 ألف درهم.

الفئة الخامسة GLS 5 DOOR HIGH بسعر 130 ألف درهم.

الفئة السادسة GLS 5 DOOR SIGNATURE EDITIONبسعر 168 ألف درهم.

الفئة السابعة DOOR SIGNATURE EDITION بسعر 174 ألف درهم.

5 ـ تويوتا هاي لاندر

تعتمد تويوتا هاي لاندر موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات هايبرد، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 240 حصان، و 237 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، و تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكية الأداء.

حصلت سيارة تويوتا على منظومة من المواصفات القياسية، منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، و مكابح وقوف كهربائية، و نظان التوازن الالكتروني، و التوزيع الالكتروني لمكابح العجلات، و برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPWS، إلى جانب حزمة من وسائل الرفاهية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، و مكيف هواء أوتوماتيكي.

أسعار تويوتا هاي لاندر موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GXR AWD بسعر 154 ألف درهم.

الفئة الثانية VXR AWD بسعر 179 ألف درهم.