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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 968 محضر في حملات تموينية بـ قنا

صدى البلد

أسفرت حملات مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 968 محضر مخالفة.


قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، إن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 11280 عبوة زيت طعام ، 3 طن و800 كيلو أرز ، 5 طن و 500 كيلو سكر، 4 طن و 418 كيلو دقيق فاخر ، 250 كيلو دقيق مخابز ، بالإضافة إلى 370 عبوة سمن نباتي ، 3157 عبوة مصنعات غذائية متنوعة.

 

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وتابع وكيل وزارة التموين بـ قنا أن شملت المضبوطات شملت أيضا 3 طن و 269 كيلو من اللحوم المتنوعة، 40 كيلو فراخ منتهية الصلاحية ، 2طن و150 كيلو علف حيواني ، 800 علبة سجائر ، 1130 عبوة مسحوق غسيل ، 548 صنف أدوية .


وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية نجحت في تحرير 968 محضر بواقع 348 محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، و620 محضر متنوع للأسواق، من بينها 9 محاضر لمخابز بدون ترخيص ، 23 محضر عدم صلاحية.


وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

قنا محضر السلع حملات مباحث التموين الطب البيطري الغذائية

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