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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سوني تستعد لإطلاق تحفتها Sony Xperia 5 III.. مواصفات

سوني تستعد لإطلاق
سوني تستعد لإطلاق تحفتها Sony Xperia 5 III

تستعد شركة سوني اليابانية، لطرح واحد من أفضل هواتفها الذكية في الأسواق العالمية، وهو هاتف Sony Xperia 5 III وذلك بعدما قامت الشركة بطرحه محليا في شهر أبريل الماضي، حيث من المتوقع أن يحقق الهاتف طفرة كبيرة في المبيعات نظرا لإمكاناته الكبيرة. 


وبحسب موقع GSMArena فإن Sony Xperia 5 III الذي سيتم طرحه في جميع الأسواق العالمية بداية من شهر سبتمبر القادم، يتميز بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1  بوصة، بدقة x 2520 1080 وبجودة  4K تدعم معدل التحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6 Victus.

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ويقدم Sony Xperia 5 III ، كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بمستشعر من سوني بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى بزاواية واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 4K.

 

ويحتوى هاتف Sony Xperia 5 III ، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتقول سوني أنها يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50%  في غصون 30 دقيقة فقط.


ويعمل هاتف Xperia 5 III، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.


ويتوفر هاتف Xperia 5 III، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والأخضر، والوردي، ولم تعلن سوني حتى الآن عن خطة أسعارها للهاتف. 
 

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