فؤاد عودة يحذر: هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسلالة دلتا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن سلالة دلتا موجودة في أكثر 150 دولة وهي السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سلالة دلتا تنقسم داخل جسم الإنسان أقوى من غيرها من السلالات وقوتها في الانتشار أقوى بنسبة 60% من سلالة ألفا، مردفا: "سلالة دلتا تصيب الشباب والأطفال أكثر من غيرها من الفئات".

وأشار رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار، أن إحصائيات الإصابة بالفيروس في دول أوروبا عالية بسبب سلالة دلتا، وفي نفس الوقت نسبة الوفيات مرتفعة حيث يتم تسجيل من 10 حتي 20 حالة وفاة في اليوم، مؤكدا أن الحل الوحيد لمقاومة هذه السلالات هو التطعيم واللقاحات في العالم كله وليس فقط في دول أوروبا.



السلالة الكولومبية من كورونا .. خطر جديد يهدد العالم|لا تتأثر بـ اللقاحات



عدة سلالات متحورة من فيروس كورونا «كوفيد 19» ظهرت في جميع أنحاء العالم، لكن عندما تصبح النسخة المتحورة من الفيروس عبارة عن سلالة سائدة في منطقة ما أو ذات سمات مقلقة، فإن خبراء الصحة العامة يقومون بإطلاق تسمية لها.

وتُظهر العديد من الطفرات تغيرات على بروتين السنبلة، الذي يستخدمه الفيروس للتشبث بالخلايا البشرية وغزوها.

وأدت الطفرات الجينية المختلفة في بعض الحالات إلى زيادة قابلية الانتقال وربما شدة المرض المرتبط بهذه المتغيرات المعينة.

ونسلط الضوء في التقرير التالي على متحورات كورونا وأكثرها إثارة للقلق في المجالات المختلفة والجديد منها ...

السلالة الكولومبية

تم رصد السلالة الكولومبية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن حالات الإصابة بها في أوروبا نادرة.

وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، وكورونا الكولومبية، بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس.

ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

ويمكن أن تصيب، كورونا الكولومبية، بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض «كوفيد-19» أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

وأعلن مصدر طبي، أن فيروس كورونا، ومتحوراته دلتا بلس أو الكولومبية، يمكن أن يصيب الإنسان حتى لو أخذ جرعات التطعيم المضادة لـ الفيروس.

متحور ألفا

ورصد متحور ألفا، لأول مرة في بريطانيا سبتمبر 2020، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية،

وبحلول ديسمبر 2020، ظهر في الولايات المتحدة، حيث انتشر في 114 دولة على الأقل، وفقاً لما ذكرته شبكة الفيروسات العالمية.

كما يعد مسؤولاً عن حوالي 95٪ من الإصابات الجديدة بـ كورونا في المملكة المتحدة، وفي الفترة ما بين 23 مايو و5 يونيو 2021، تسبب متحور ألفا في حوالي 60٪ من إجمالي الحالات.

متحور بيتا

واكتشف متحور بيتا لأول مرة في جنوب إفريقيا مايو 2020، وتم اعتباره متحوراً مثيراً للقلق في ديسمبر 2020، حيث انتشر في 48 دولة على الأقل وفي 23 ولاية أميركية، وفقًا لشبكة الفيروسات العالمية.

كما، يحتوي على ثماني طفرات متميزة يمكن أن تؤثر على كيفية غزو الفيروس للخلايا البشرية.



متحور غاما

ظهرت أقدم العينات الموثقة من متحور غاما في البرازيل نوفمبر 2020، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

واكتشف العلماء لأول مرة غاما في اليابان في أوائل يناير 2021، عندما ثبتت إصابة أربعة مسافرين بالفيروس بعد رحلة إلى البرازيل، ثم توصل الباحثون بالأدلة إلى أن المتغير غاما كان منتشرًا بالفعل في البرازيل.

ووفقا لما ذكره موقع الأمم المتحدة، ظهر المتحور في 74 دولة حول العالم، وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في يناير 2021، وانتشر في 30 ولاية أميركية على الأقل.

متحور دلتا

ظهر لأول مرة في الهند أكتوبر 2020 وصُنف على أنه متغير مثير للقلق في مايو 2021، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

واكتشف المتحور سريع الانتشار في أكثر من 100 دولة وسرعان ما أصبح السلالة المهيمنة حول العالم.

متحور إيتا

ورصد متحور إيتا، في بريطانيا ونيجيريا ديسمبر 2020، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنه صنّف على أنه متحور ذو أهمية في 17 مارس 2021.

وانتشر متحور إيتا في 68 دولة حول العالم اعتبارا من 9 يوليو الماضي.

متحور أيوتا

ظهر متحور أيوتا، لأول مرة في نوفمبر 2020 في مدينة نيويورك وتم تحديده كمتغير مثير للاهتمام في 24 مارس 2021.

اكتشف متحور أيوتا في 43 دولة على الأقل وجميع الولايات الأميركية، ويمثل أيوتا 6٪ من جميع عينات سارس-كوف-2 المتسلسلة في الولايات المتحدة، بحسب ما توضحه بيانات جامعة ستانفورد، فيما تقدر نسبة انتشاره بحوالي 2٪ من تسلسل فيروس كورونا حول العالم.

متحور كابا

واكتشف متحور كابا، لأول مرة في الهند أكتوبر 2020، وتم تحديده كمتغير مثير للاهتمام في 4 أبريل، حيث انتشر كابا في ما لا يقل عن 52 دولة و31 ولاية أميركية، وفقاً لبيانات جامعة ستانفورد.

متحور لامبادا

ورصد متحور لامبادا، لأول مرة في بيرو أغسطس 2020.

وانتشر متحور لامبادا في 29 دولة، وبمستويات مرتفعة في دول أميركا الجنوبية على وجه الخصوص.

