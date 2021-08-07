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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف فيروس جديد نافع للبشر.. يحارب أمراض الجهاز الهضمي|صور

فيروس نورفولك
فيروس نورفولك

على عكس الفيروسات القاتلة التي تهاجم البشرية مؤخرًا مثل كورونا، اكتشف العلماء فيروس جديد يمكن أن يفيد الإنسان وفقًا للعلماء والباحثين في معهد كوادرام البريطاني.

 

اكتشف العلماء فيروس Colneyvirus لأول مرة في معهد أبحاث الغذاء والدواء في Norwich Research Park في بريطانيا.

 

وأطلق العلماء على فيروس "كولني" المكتشف حديثًا اسم قرية "نورفولك" البريطانية حيث تم العثور عليه، وأكدوا أن الفيروس من الممكن أن يكون نافعًا للبشر.

 

ماهية الفيروس

فيروس كولني (أو نورفولك) هو عاثية نوع من الفيروسات التي تصيب البكتيريا، والمعروفة أيضًا باسم آكل البكتيريا.

 

الفيروس الجديد يحارب أمراض الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد في مكافحة عدوى المطثية العسيرة، التي تصيب الأمعاء وتسبب الإسهال، ويتم العثور عليه بشكل شائع مرتبطًا بتناول المضادات الحيوية، وفقًا للباحثين في معهد كوادرام في نورويتش.

 

وأقر أعضاء اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV) أن العاثية الجديدة متميزة وراثيًا بما يكفي لتشكيل جنس جديد من العاثيات الآكلة للبكتيريا.

 

أطلقت لجنة ICTV على العاثية اسم Colneyvirus بناءً على اقتراح الباحثة الدكتورة Evelien Adriaenssens، التي ترأس اللجنة الفرعية للفيروسات البكتيرية في ICTV.

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