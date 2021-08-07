اقتصاد الامارات .. 53.4 % نمو المعاملات الجمركية في دبي لتصل إلى 11.2 مليون معاملة في النصف الأول

تواصل دبي ريادتها العالمية في مصاف أبرز مراكز التجارة وأظهرت الإمارة قدرة كبيرة في التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا في مختلف القطاعات الاقتصادية وشهدت ثقة المستثمرين ارتفاعاً متزايداً بفضل السياسات الحكومية الديناميكية والحيوية التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وواصل القطاع التجاري في دبي نموه القوي متجاوزاً مرحلة ما قبل كوفيد 19 حيث سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي قفزة استثنائية بواقع 53.4 بالمائة لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مقارنة مع 7.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي 2020 وهو ما يعكس مناعة اقتصاد الإمارة ضد الصدمات الخارجية إلى جانب تنوع ومرونة المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي التي تتمتع بها دبي والتي رسخت مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص محققة.

وتعقيباً على هذا الأداء الاستثنائي للقطاع التجاري أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن إمارة دبي تقود حركة التعافي في القطاع التجاري العالمي فقد سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى 354.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020 ..لافتاً أن الدائرة تعمل بكل طاقاتها وتسخر كافة الإمكانيات لتطوير أنظمة وبرامج تسرع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة وصولاً بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".

وقال ان القطاع التجاري في دبي يؤدي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية وتعمل جمارك دبي على تعزيز هذا القطاع وترسيخ دور دبي كمحور عالمي في التجارة البينية ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية واستطاعت الدائرة بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرت فيها منذ عقود من أداء مهامها بشكل متطور وتوفير خدمات جمركية ذكية تدفع نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الاعمال والمستثمرين وتهدف مبادراتها في القطاع التجاري إلى تحقيق نمواً متصاعداً في العمليات حيث أطلقت جمارك دبي مؤخراً مبادرة شهادات الدخول/الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات لتعزيز عملية صادرات البضائع من ميناء جبل علي والتي تأتي ضمن خطط جمارك دبي لأتمتة الإجراءات الجمركية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لتقليص وقت العملاء وتخفيض الكلفة عليهم بما يدعم العمليات التجارية وزيادة قيمة تجارة دبي العالمية.

كما أطلقت جمارك دبي أيضاً بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة " تقارير التصدير للتاجر" والتي توفرها جمارك دبي للتجار لتمكينهم من تطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج وذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ التصدير إلى الخارج.

وأضاف أنه مع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل والذي يعزز من فرص جذب الاستثمارات إلى الإمارات وطفرة في النمو خلال السنوات المقبلة حيث تقدم جمارك دبي للمشاركين والعارضين وكذلك زوار المعرض خدمات عالمية المستوى حيث وفرت الدائرة 24 مبادرة لدعم إكسبو واستكملت تنفيذ هذه المبادرات بنسبة 100 بالمائة كما أنجزت مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالمعرض وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ "إكسبو 2020 دبي" كمشغل اقتصادي معتمد فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب".

وكشف المدير العام لجمارك دبي أن 99.6 بالمائة من المعاملات الجمركية بعدد 11.16 مليون معاملة أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 7.9مليون معاملة ،وبنسبة 70.8 بالمائة للقنوات الذكية و 3.2 مليون معاملة ، وبنسبة 28.8 % للإلكترونية فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر "الكاونتر" 0.37 بالمائة بعدد 41.8 ألف معاملة فقط..مؤكداً أن الأنظمة و المشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي تحظى بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يحتذى به.

كما توجت الدائرة جهودها في قيادة تطور القطاع باستضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال مايو الماضي والذي أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية و الهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص و تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء لزيادة حجم التجارة و المحافظة على مرونة سلاسل الإمداد بعد انحسار جائحة كورونا "كوفيد -19".

سجلت خدمة البيان الجمركي نمواً قياسياً بنسبة 66.6 بالمائة لتتجاوز 10 ملايين بيان جمركي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 ملايين بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل إنجاز 55.5 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار المستدام لجمارك دبي في تطوير أنظمتها الذكية حيث يستغرق انجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية التي ابتكرتها وطورتها الدائرة دقائق معدودة لا تتجاوز 4 دقائق كما تمكن جمارك دبي العملاء من إنجاز معاملاتهم الجمركية وتخليص إجراءاتهم من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيقاتها الذكية.

وبلغ طلبات تقديم مطالبات الاسترداد عدد 475.9 ألف مطالبة ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 298 ألف طلب ثم حجز موعد تفتيش جمركي 139.8 ألف طلب حجز وخدمة طلب تسجيل الأعمال 110.6 ألف طلب تسجيل.