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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتجاجات تتجدد في شوارع فرنسا ضد التطعيم الإلزامي ..فيديو

مظاهرات في فرنسا
مظاهرات في فرنسا ضد التطعيم الإلزامي

تجددت المظاهرات في فرنسا اليوم السبت للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على قرار فرض الشهادة الصحية والتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على مقدمي الرعاية.

وبدءا من مساء الاثنين، سيُسمح فقط لحاملي هذه الشهادة، بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية أو ركوب الطائرات والقطارات والحافلات لمسافة طويلة، وفق ما ذكرت قناة "فرانس 24".

وشهدت أكثر من 150 مدينة فرنسية السبت مظاهرات احتجاجا على قرار فرض الشهادة الصحية والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس.

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وسار مئات الأشخاص في مظاهرات الخميس بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، هاتفين "ماكرون، لا نريد الشهادة الصحية" التي فرضها.

والقانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

وبدءا من مساء الاثنين، سيُسمح فقط لحاملي الشهادة الصحية أي الأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد-19 نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض، بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية او ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

وتجري هذه المسيرات غداة نداء ملح أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح، بينما تلقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل (65,9% من السكان).

ولفت عدد من المتظاهرين إلى أنهم يرفضون أن يكونوا "فئران تجارب" للقاحات الجديدة. لكن قسما كبيرا من المتظاهرين، وبعضهم حصل على اللقاح، يرون في فرض التصريح الصحي "إجبارا مستترا على تلقي اللقاح" وفرض "مجتمع رقابة".

كما استقطبت المظاهرة في 31 يوليو ما لا يقل عن 204 آلاف متظاهر (مقابل 161 ألفا قبل أسبوع)، بحسب وزارة الداخلية.

وتوقع مصدر في الشرطة "خروج نفس العدد من المتظاهرين بشكل عام" السبت.  ومن المقرر خروج أربع مظاهرات في باريس حيث تتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص.

وتخللت مظاهرات الأسبوع الماضي مواجهات مع الشرطة وشتائم لوسائل الإعلام.

فرنسا احتجاجات كورونا قيود التطعيم لقاح

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