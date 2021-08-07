تحت تأثير المخدر.. حقيقة اقتحام سائق سيارة لصيدلية فى الجيزة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً اصطدام سيارة "ميكروباص" بلافتة إحدى الصيدليات في كرداسة بالجيزة وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة.

وأسفر الفحص من تحديد الصيدلية محل الواقعة وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع، وأضاف بأن السائق مريض ويتلقى علاج وأثناء سيره بالسيارة قيادته إنتابته نوبة تشنجات مما أدى إلى اصطدامه بلافته الصيدلية ولم تحدث ثمة إصابات ولم يتهمه بشىء وقام بصرفه من المكان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مصور مقطع الفيديو المشار إليه (عامل – مقيم بالجيزة ) وتم ضبطه لإدعائه على غير الحقيقة وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى.