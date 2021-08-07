عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تستخدم هذه الميزة في تيليجرام.. اكتشاف ثغرات خطيرة تؤدى لاختراقك

لا تستخدم هذه الميزة
لا تستخدم هذه الميزة في تيليجرام.. اكتشاف ثغرات خطيرة

اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني  طريقة بسيطة للتحايل على ميزة الرسائل ذاتية التدمير أو self-destructing messages في تطبيق الدردشة الشهير، تيليجرام، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على مدى توفير التطبيق الخصوصية لمستخدميه. 


  وبحسب موقع Tech Radar  فإن ميزة الرسائل ذاتية التدمير في تيليجرام يمكن اختراقها بسهولة وكشفها وبالتالي التجسس على رسائل المستخدمين في التطبيق، وهو أمر يقوض الإعادات المتكررة من مسئولي التطبيق بأنه يوفر درجة أمان كبيرة للمستخدمين ولا يمكن اختراقه. 

تيليجرام يتيح مكالمات الفيديو لأكثر من 1000 شخص في ميزة قياسية جديدة

واتساب كلمة السر.. من يرغب في التجسس على هاتف مؤسس تيليجرام؟


وفي بيان لها قامت شركة Trustwave الأمنية بشرح مفصل لوجود ثغرتين منفصلتين في تيليجرام  لنظام macOS ، وكلاهما يهدد فعالية ميزة الخصوصية.  


أوضحت الشركة أن الثغرتان يمكنهما إساءة الاستخدام لاسترداد بيانات الرسائل الصور ورسائل الفيديو والتسجيلات الصوتية والمواقع المشتركة حتى بعد بدء عملية التدمير الذاتي. 


كما أنهما تستطيعان تمكين الهاكرز من الوصول إلى الوسائط دون فتح الرسالة مع تفعيل التدمير الذاتي مع ضبط الوقت، دون أن يعلم المستخدمون قد أنه تم اختراقهم بالفعل. 


وقالت شركة Trustwave إنها أبلغت تيليجرام بكلتا المشكلتين الأمنيتين، ولكن حتى هذه اللحظة يجب على مستخدمي تطبيق تيليجرام توخي الحذر باتباع خطوات تأمين التطبيق بشكل جيد.    


وتوفر ميزة رسائل التدمير الذاتي في وضع Secret Chat في تطبيق تيليجرام  طبقة إضافية من الخصوصية والأمان التي يوفرها التشفير من طرف إلى طرف، وتعتبر الميزة من أفضل ميزات لخصوصية في تطبيقات الدردشة. 
 

تيليجرام ميزة الرسائل ذاتية التدمير اختراق ثغرات خطيرة الخصوصية نظام macOS

ترشيحاتنا

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. الصحة تحدد أماكن استقبال المتبرعين

الزراعة تزف بشرى: جميع الخدمات للفلاح من خلال الكارت الذكي ..فيديو

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

أغلى سيارة يابانية في مصر.. مواصفات وسعر تويوتا لاند كروزر 2022|صور

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

300 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى فى قانون المرور الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

لراغبي البناء.. احذر من إيقاف أعمال الإنشاءات حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

اﻟﻤﺰﻳﺪ