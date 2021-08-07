لا تستخدم هذه الميزة في تيليجرام.. اكتشاف ثغرات خطيرة تؤدى لاختراقك

اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني طريقة بسيطة للتحايل على ميزة الرسائل ذاتية التدمير أو self-destructing messages في تطبيق الدردشة الشهير، تيليجرام، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على مدى توفير التطبيق الخصوصية لمستخدميه.



وبحسب موقع Tech Radar فإن ميزة الرسائل ذاتية التدمير في تيليجرام يمكن اختراقها بسهولة وكشفها وبالتالي التجسس على رسائل المستخدمين في التطبيق، وهو أمر يقوض الإعادات المتكررة من مسئولي التطبيق بأنه يوفر درجة أمان كبيرة للمستخدمين ولا يمكن اختراقه.



وفي بيان لها قامت شركة Trustwave الأمنية بشرح مفصل لوجود ثغرتين منفصلتين في تيليجرام لنظام macOS ، وكلاهما يهدد فعالية ميزة الخصوصية.



أوضحت الشركة أن الثغرتان يمكنهما إساءة الاستخدام لاسترداد بيانات الرسائل الصور ورسائل الفيديو والتسجيلات الصوتية والمواقع المشتركة حتى بعد بدء عملية التدمير الذاتي.



كما أنهما تستطيعان تمكين الهاكرز من الوصول إلى الوسائط دون فتح الرسالة مع تفعيل التدمير الذاتي مع ضبط الوقت، دون أن يعلم المستخدمون قد أنه تم اختراقهم بالفعل.



وقالت شركة Trustwave إنها أبلغت تيليجرام بكلتا المشكلتين الأمنيتين، ولكن حتى هذه اللحظة يجب على مستخدمي تطبيق تيليجرام توخي الحذر باتباع خطوات تأمين التطبيق بشكل جيد.



وتوفر ميزة رسائل التدمير الذاتي في وضع Secret Chat في تطبيق تيليجرام طبقة إضافية من الخصوصية والأمان التي يوفرها التشفير من طرف إلى طرف، وتعتبر الميزة من أفضل ميزات لخصوصية في تطبيقات الدردشة.

