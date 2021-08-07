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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه يتابع عن كثب تطورات الأحداث بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام الأخيرة بما فيها، القصف المدفعي والجوي من جانب إسرائيل على الأراضي اللبنانية.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف والعمل على إيجاد حل سريع للتوترات الحالية.

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وكانت إسرائيل قدمت شكوى رسمية ضد لبنان في مجلس الأمن الدولي تحمله فيها المسؤولية عن تدهور الأوضاع على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في رسالة إلى مجلس الأمن إن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث في أراضيها.

من جانبها، وجهت زينة عكر، وزيرة الخارجية والمغتربين اللبنانية برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له جنوب لبنان منذ 4 أغسطس.

وطالب لبنان الأمم المتحدة بإدانة القصف الإسرائيلي بأشد العبارات لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

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