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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان السبب في زواجها من سمير غانم .. كيف ساندت دلال عبد العزيز الفنان جورج سيدهم

صورة من عيد ميلاد
صورة من عيد ميلاد جورج سيدهم

جمعت كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنان جورج سيدهم، علاقة صداقة قوية جداً، حيث إنه كان السبب في لقائها بزوجها سمير غانم، وحرصت دلال، على الوقوف بجانب سيدهم، في آخر أيامه حيث كانت تقوم بزيارته بشكل مستمر وتتعاون مع زوجته لتنظيم عيد ميلاده حتى وفاته 27 مارس 2020. 

 

بدأت علاقة كل من دلال، وسمير عندما قام الفنان جورج سيدهم بترشيح دلال عبد العزيز للمشاركة في بطولة مسرحية "أهلا يا دكتور" التي كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم.

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وقد جمعتهما علاقة قوية أثناء عرض مسرحية “أهلا يا دكتور” التي اشتركا في العمل بها معاً، لتصبح علاقتهما أكثر قوة وقررا الزواج. 

 

خلال هذه الفترة خاض الثنائي عدة مواقف معاً ساعدت على تقوية علاقتهما إلى حد الزواج، حيث تعرض شقيق سمير غانم إلى وعكة صحية وسافر لإجراء عملية نقل كلى، وكانت دلال عبد العزيز خلال هذه الفترة خير معين له وقال «وقفت جنبي، حسيت إن الست دي صعب الاستغناء عنها".

 

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز في عدد من الحوارات التلفزيونية، أن الفنان سمير غانم كان يحرص على أن يقوم بتوصيلها بسيارته الخاصة، بل ويقوم بشراء “زهرة فل” لها خلال فترة التعارف في المسرح والتي استمرت لأربع سنوات.

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