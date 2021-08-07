حلا شيحة تنعى دلال عبد العزيز .. شاهد

نعت الفنانة حلا شيحة الفنانة دلال عبد العزيز ، التي توفيت اليوم عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.

وكتب حلا شيحة عبر حسابها بموقع “ انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله"

الفنان حسن الرداد أعلن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".