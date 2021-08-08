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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منتجع تنانين "جيراسيك بارك" في إندونسيا يهدد السكان المحليين

تنانين الكومودو
تنانين الكومودو

تخطط إندونيسيا لبناء منتجع سياحي جديد داخل الحديقة الوطنية بتكلفة 4.8 مليون دولار، في جزيرة رينكا لتجتذب مزيد من السائحين والزوار لحديقة كومودو الوطنية.

 

وأطلقت على المشروع اسم "الحديقة الجوراسية" وتهدف من خلاله، إعطاء الزائرين والسائحين تجربة التنزه في البرية بجوار تنانين الكومودو، فيما حذرت منظمة اليونسكو من المخاطر البيئية لهذا المشروع التجاري.

 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبلغت منظمة اليونسكو لجنة المحافظة على التراث العالمي التابعة لها في مؤتمر، أن المشروع يحتاج إلى إعادة تقييم من قبل المسؤولين عن البيئة والحياة البرية كما أثارت مخاوف بشأن الصيد غير القانوني لتنانين الكومودو المهددة بالانقراض والمخاطر المحتملة على موطنهم الطبيعي.

 


وقالت المسؤولة البيئية "ريما ميلاني" من المنتدى الإندونيسي للبيئة إن المشروع سيؤثر بالسلب على المجتمع المحلي والتنانين.


على الجانب الآخر، أكد "ويرانتوا"، مسؤول في وزارة البيئة الإندونيسية أن المشروع لن يتأثر بأي نقد  وانهم سيمضون قدما في المشروع ولن يتأثروا بالانتقادات، لافتاً إلى ان الوزارة  أثبتت ان المشروع لا يضر بالبيئة ولا بالسكان المحليين".

 

وأشار إلى أن وزارة البيئة سترسل تقييمها إلى منظمة اليونسكو في سبتمبر القادم.


ووفقا للبيانات الرسمية، إندونسيا هي الموطن لأكثر من 3,100 تنين كومودو، وتنمو السحالي العملاقة حتى تبلغ طولها 10 أقدام وتزن حوالي 200 رطل كما أنها معروفة بشراستها وصيدها لجاموس الماء. 

 

ولدى تنانين الكومودو لسان أصفر متشعب وصاحبة لدغات سامة تقتل بها ضحيتها من خلال مهاجمتها وقطعها لشرايين العنق.

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