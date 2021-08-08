أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لقطيع من البقر يجتاح طريق عام في بريطانيا، مكتظ بالسيارات ويركض في مواجهتها.

شعر السائقون بالذعر على طريق A2 في كولدريد بالقرب من دوفر في كنت ببريطانيا، بعد رصد هجوم حوالي 30 بقرة كانت تتدافع باتجاه السيارات.

تم إجبار العديد من السيارات على التوقف لبضع لحظات حتى وصول الشرطة البريطانية لجمع الأبقار وإبعادها عن الطريق، ولحسن الحظ لم تقع أية حوادث.

تمكن أحد شهود العيان من تصوير مقطع فيديو من مطاردة قطيع الأبقار للسيارات على الطريق العام في كينت بـ بريطانيا.

كان هناك الكثير من الأبقار الكبيرة، تبعتها العجول الصغيرة، لكن يبدو أنهم جميعًا كانوا يحاولون الهرب من شيء ما وعلقوا في منتصف الطريق.

شوهدت الحيوانات وهي تعبر من خلال السيارات وتتجاوز باب السائق المصور بينما كان يميل خارج النافذة لالتقاط مقاطع للأبقار.

تم استدعاء شرطة كينت إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة حيث ساعدت في إبعاد الأبقار الجامحة عن امتداد الطريق المزدحم.