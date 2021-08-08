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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. ميزة في تيليجرام تؤدى لاختراقك .. وكيفية اخفاء اللايك على فيسبوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لاخفاء اللايك على فيسبوك.. اتبع هذه الخطوات


تعمل إدارة شركة فيسبوك منذ فترة على الاهتمام بالصحة النفسية لمستخدميها وجعل تطبيقاتها المختلفة مكان أفضل، وتسعى طوال الوقت لتوفير بيئة سليمة بعدما تزايدات خطابات الكراهية على منصتها في الفترة الأخيرة.

 

3 طرق من أبل.. كيفية إخفاء التطبيقات من شاشة آيفون

 

توفر لك شركة آبل عبر تحديث إصدار نظام التشغيل iOS 15، بعض الأدوات المصغرة لجعل شاشة هاتفك الآيفون الرئيسية أكثر إفادة وجاذبية، بحيث يمكنك ترتيب الصفحات الموجودة على جهازك، وإعادة ترتيبها أو إخفائها أو حذفها تماما.

 

تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12


كشفت تسريبات أن شركة لينوفو ستطلق قريبا جهاز تابلت متميز للغاية تحت اسم Lenovo Tab P12 Pro ، والذي من المتوقع أن ينافس أجهزة التابلت من سامسونج حيث يأتي بمواصفات كبيرة للغاية، أبرزها معالج Snapdragon 888 الرائد .

 

قبل انطلاقه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن حدث سامسونج الأهم Galaxy Unpacked 2021


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لواحد من أكبر المؤتمرات الخاصة بها وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، والمقرر يوم 11 أغسطس المقبل، والذي ستعرض فيه عن عدد من أهم منتجاتها، منها هواتف قابلة للطي، وساعة ذكية إلى جانب سماعاتها اللاسلكية، وعدد من أهم القرارت الخاصة بخطط الشركة.

 

يمكنك رؤيتها مرة واحدة فقط.. كيفية إرسال صور مشفرة في واتسآب


قدم تطبيق الدردشة الأشهر في العالم واتسآب في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من ميزات الخصوصية كان على رأسها ميزة الرسائل المختفية وغيرها، ومؤخرا ، أطلق واتسآب ميزة خارقة لتأمين الصور والفيديوهات للحفاظ على خصوصية وأمان مستخدمي واتسآب.

 

تسريبات تكشف إطلاق هواتف iPhone 13 بسعة بطاريات أكبر بحوالي 18 %


كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية في شهر سبتمبر القادم، ستأتي ميزة تعتبر هي الأكثر انتظارا منذ سنوات في هواتف آيفون، حيث ستأتي الهواتف ببطاريات أكبر من سابقتها.

 

كيف تعمل تقنية آبل الجديدة لهواتف آيفون لكشف الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟


أعلنت شركة آبل الأمريكية خلال الساعات الماضية عن تقنية جديدة في هواتف آيفون ربما ستنقذ الآلاف من أطفال الولايات المتحدة من الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها، وذلك بعد قرار من الشركة بأنها ستفحص جميع صور مستخدمي آيفون للبحث عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

 

لا تستخدم هذه الميزة في تيليجرام.. اكتشاف ثغرات خطيرة تؤدى لاختراقك


اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني  طريقة بسيطة للتحايل على ميزة الرسائل ذاتية التدمير أو self-destructing messages في تطبيق الدردشة الشهير، تيليجرام، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على مدى توفير التطبيق الخصوصية لمستخدميه.

 

 

 

أخبار التكنولوجيا فيسبوك آيفون آبل واتساب تيليجرام لينوفو سامسونج

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