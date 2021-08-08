أخبار التكنولوجيا .. ميزة في تيليجرام تؤدى لاختراقك .. وكيفية اخفاء اللايك على فيسبوك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعمل إدارة شركة فيسبوك منذ فترة على الاهتمام بالصحة النفسية لمستخدميها وجعل تطبيقاتها المختلفة مكان أفضل، وتسعى طوال الوقت لتوفير بيئة سليمة بعدما تزايدات خطابات الكراهية على منصتها في الفترة الأخيرة.

توفر لك شركة آبل عبر تحديث إصدار نظام التشغيل iOS 15، بعض الأدوات المصغرة لجعل شاشة هاتفك الآيفون الرئيسية أكثر إفادة وجاذبية، بحيث يمكنك ترتيب الصفحات الموجودة على جهازك، وإعادة ترتيبها أو إخفائها أو حذفها تماما.



كشفت تسريبات أن شركة لينوفو ستطلق قريبا جهاز تابلت متميز للغاية تحت اسم Lenovo Tab P12 Pro ، والذي من المتوقع أن ينافس أجهزة التابلت من سامسونج حيث يأتي بمواصفات كبيرة للغاية، أبرزها معالج Snapdragon 888 الرائد .



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لواحد من أكبر المؤتمرات الخاصة بها وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، والمقرر يوم 11 أغسطس المقبل، والذي ستعرض فيه عن عدد من أهم منتجاتها، منها هواتف قابلة للطي، وساعة ذكية إلى جانب سماعاتها اللاسلكية، وعدد من أهم القرارت الخاصة بخطط الشركة.



قدم تطبيق الدردشة الأشهر في العالم واتسآب في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من ميزات الخصوصية كان على رأسها ميزة الرسائل المختفية وغيرها، ومؤخرا ، أطلق واتسآب ميزة خارقة لتأمين الصور والفيديوهات للحفاظ على خصوصية وأمان مستخدمي واتسآب.



كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية في شهر سبتمبر القادم، ستأتي ميزة تعتبر هي الأكثر انتظارا منذ سنوات في هواتف آيفون، حيث ستأتي الهواتف ببطاريات أكبر من سابقتها.



أعلنت شركة آبل الأمريكية خلال الساعات الماضية عن تقنية جديدة في هواتف آيفون ربما ستنقذ الآلاف من أطفال الولايات المتحدة من الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها، وذلك بعد قرار من الشركة بأنها ستفحص جميع صور مستخدمي آيفون للبحث عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال.



اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني طريقة بسيطة للتحايل على ميزة الرسائل ذاتية التدمير أو self-destructing messages في تطبيق الدردشة الشهير، تيليجرام، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على مدى توفير التطبيق الخصوصية لمستخدميه.