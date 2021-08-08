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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة العالم: شكري يصل البحرين حاملاً رسالة من السيسي..أول رد من الاتحاد الأفريقي على رفض 7 دول عربية إسرائيل كمراقب..مقتل وإصابة 14 مصرياً في حادث سير بليبيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

 

مقنل إرهابي كبير .. معارك عنيفة وضارية بين طالبان وقوات أفغانستان في 3 محافظات
يدور قتال عنيف بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان في الأجزاء الوسطى من ثلاث مقاطعات شمالية هي قندز وسار إي بول وجوزجان مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين في الاشتباكات.

الاتحاد الأفريقي يرد على 7 دول عربية رفضت قبول إسرائيل كمراقب..ماذا قال؟
أصدر الاتحاد الأفريقي مساء السبت، بياناً للتعليق على اعتراض 7دول أفريقية، بينها مصر، على قراره بقبول إسرائيل مراقباً في الاتحاد الأفريقي.

ارتفاع عدد إصابات كورونا في أولمبياد طوكيو 2020
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في اليابان ارتفاع إصابات فيروس كورونا المرتبطة بالمشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخ حزب الله رسالة لرئيس وزراء إسرائيل
أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا في جنوب لبنان في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

يحمل رسالة من الرئيس السيسي.. سامح شكري يصل البحرين
وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، حيث كان في استقلاله نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

جرائم آبي أحمد تتواصل..العثور على جثث مشوهة في نهر بين تيجراي والسودان
قال لاجئون وطبيب، يوم السبت، إنه تم العثور على 6 جثث أخرى تطفو فوق النهر الذي يفصل إقليم تيجراي المضطربة في إثيوبيا عن السودان. وحثوا السلطات السودانية والأمم المتحدة على المساعدة في جهود البحث.

السعودية تعلن استئناف استقبال طلبات العمرة تدريجيا من الخارج ابتداء من الاثنين
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، استئناف استقبال طلبات العمرة تدريجيا من الخارج ابتداء من 9 أغسطس، مؤكدة رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون معتمر شهريا بدءا من الاثنين المقبل.

بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 مصريا في حادث سير بليبيا
لقى سبعة مصريين مصرعهم فيما أُصيب ثمانية آخرون بينهم مواطن ليبي جراء حادث سير على طريق بوابة الـ"200 أجدابيا - طبرق" بليبيا، ونقلوا جميعا الى مستشفى المخيلي، 180 كلم غرب مدينة طبرق الليبية .

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