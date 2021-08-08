قريبا.. تخصيص مقر للجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة الإدارية

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم توفير مقر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء داخل العاصمة الادارية لنكون قريبين لكافة الوزارات .

ويستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لإطــلاق مرصـد إحصائي تـُعرض فيه البيانات الإحصائيــة لمصر في كافة المجالات ( اقتصادية - اجتماعية - بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م × 9 م ).

وأوضح اللواء خيرت بركات أن اطلاق المرصد يأتي في ظل ما تشهده الدولة المصريـة من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، مضيفا أن التطـور التكنولوجي يعد واحدا من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة في إطار السعي للحاق بالركب في كل المجالات.

وأشار اللواء خيرت بركات أن الهدف من المرصد يتمثل في رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في إطار توجه الدولة نحو " بناء المواطن المصري " وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.