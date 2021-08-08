عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأغذية المصنعة خطر يهدد حياة هؤلاء

الاغذية المصنعة
الاغذية المصنعة

تسبب الأغذية المصنعة العديد من الأضرار الصحية لجميع الأشخاص ولكن هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية الخطيرة الناتجة عن تناول الأغذية المصنعة والتى تهدد الحياة.

قالت دكتور إيفلين بندن، خبيرة تغذية الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال، إن الأطفال الصغار من أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بمشكلات صحية خطيرة بسبب تناول الأغذية المصنعة ومن بينها السمنة التى تعد بوابة لأخطر الأمراض، لذا يجب أن يتبع هؤلاء أنظمة غذائية صحية.

في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. تعرف على أبرز السموم التي تتواجد داخل الأطعمة

المحظور والمسموح.. جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لمرضى السمنة

كشفت دراسة بريطانيا حديثة أن تناول الأطفال كمية كبيرة من الأغذية المصنعة يجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض عديدة مثل القلب والضغط والسكري.

أوضحت أن تناول كميات كبيرة من الأغذية المصنعة بشكل متكرر يتسبب في زيادة مخاطر إصابة الأطفال ببعض الأمراض الخطيرة على المدى الطويل مثل السمنة وأمراض القلب والكلى والسرطان.

وأكدت “ بندن ”  على الآباء ضرورة منع أبنائهم من تناول الأغذية المصنعة وأن يتناولوا بدلا منها الأطعمة الطبيعية والمصنعة من الحبوب الكاملة مع الحد من تناول الحلويات وتشجيعهم على تناول وجبات خفيفة صحية من الفواكه والخضار والعصائر الطبيعية والماء واللبن.

وأوضحت “ بندن ” “أن الأطعمة والمشروبات مفرطة التصنيع مثل البيتزا المجمدة والمشروبات الغازية والخبز الجاهز المحفوظ والوجبات الجاهزة جميها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة أو المتحولة والسكر والملح والمواد الحافظة فهي ليست ضارة بالصحة فقط بل لا تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية والصحية.

وووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فهناك 340 مليون طفل ومراهق مصابون بزيادة الوزن أو السمنة في جميع أنحاء العالم، بينهم 39 مليون طفل أقل من 5 سنين.

نضحت "بندن " الآباء  بالتركيز على علامات وأعراض السمنة غير المباشرة التى تظهر على الأطفال للتمكن من مساعدتهم فى العلاج بسرعة ومنها: صعوبة النوم أو سرعة الشعور بالتعب عند القيام بنشاط بدني حتى إن كان بسيط، وإذا لم تعالج هذه المشكلة فقد يكبر الأطفال واليافعون وتزيد السمنة لديهم، لكن إجراء تغييرات في نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة سيجعلهم قادرين على إبطاء الزيادة في الوزن وإيقافها بطريقة مناسبة.

أشارت “ بندن” إلى أنه يمكن تناول اللحوم قليلة الدهن مثل الدجاج والديك الرومي واللحوم منخفضة الصوديوم، ومنتجات المكرونة والبسكويت المصنوعة من القمح الكامل، ويجب تبني المبادئ التوجيهية الصحية العالمية في مجال تناول الطعام التي توصي بأن يكون نصف طبق الطعام مكون من الفواكه والخضراوات ونصفه الآخر من الحبوب والبروتينات وبعض منتجات الألبان.

كما يجب على الآباء تشجيع الأطفال على الاستجابة للشعور بالشبع والتوقف عن تناول الطعام حينها مثلما يستجيبون للشعور للجوع والتوقف عن عادة اجبار الطفل على انهاء الطبق كاملا حتى بعد الشعور بالشبع ولكن لايعني ذلك اهمال تغذيتهم ولكن يجب عدم الإفراط في الطعام.

الأغذية المصنعة الاطفال الطعام السمنة الأمراض تهدد الحياة زيادة الوزن اخبار صحة

موضوعات متعلقة

علاج تشقق القدمين بالخل بـ 4 طرق.. وأشهر الوصفات الأخرى

هتيجي بعد 24 يوم .. كيف نواجه الموجة الرابعة لـ كورونا

مرض يهدد العقل والذاكرة .. اكتشف العلاقة بين تلوث الهواء والخرف

بحيل منزلية .. علاج التعرق الزائد في الصيف

ترشيحاتنا

البورصات العربية والخليجية اليوم.. صعود أسهم مصر وأبوظبي والكويت والسعودية وقطر

سبق للمرشد تجربته.. رئيسي يتلقى أول جرعة تطعيم من لقاح كورونا الايراني

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر الأحد 8 أغسطس

لهذا السبب.. السلطات الصينية تقاضي شركة تينسنت مالكة WeChat

الأغذية المصنعة خطر يهدد حياة هؤلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

السيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لأصول وأراضي هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى

ملك البحرين: نتضامن مع مصر في قضية سد النهضة

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

رقم ضخم | كم تقاضى ميسي من برشلونة في 4 سنوات ؟

بعد شهادته أمام الجنايات.. تعرف على مؤهلات الشيخ محمد حسان العلمية .. شاهد

تعرف على وصية دلال عبد العزيز لابنتيها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ