دلتا تهاجم أمريكا.. أوباما يرقص دون قناع في حفل عيد ميلاده |فيديو

رصدت كاميرات وسائل الاعلام الأمريكية، رئيس الولايات المتحدة الـ 44 باراك أوباما وهو يرقص دون قناع في حفل عيد ميلاده الستين الضخم.

نشرت الفيديو المغنية اريكا بادو، التي حضرت حفل ميلاد الرئيس السابق مع فرقتها، وتظهر الصورة الرئيس أوباما وهو يستعرض تحركاته على المسرح ثم يعانق امرأة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، خطط الرئيس أوباما في الأصل لاستضافة حوالي 500 شخص، يخدمهم 200 موظف، في حفل عيد ميلاده لكنه قرر تقليص عدد الضيوف بسبب انتشار سلالة دلتا كوفيد 19 التي يُقال إنها أكثر قابلية للانتقال، وتسبب حالات مرضية خطيرة، ولا تؤثر فيها اللقاحات، وفقا لدراسات علمية مؤخرا.

وأثار الحدث انتقادات من المشرعين الجمهوريين وكذلك الناس العاديين على الإنترنت، الذين اتهموا الرئيس الامريكي السابق بالفشل في اتباع قواعد السلامة المتعلقة بفيروس كورونا في وقت تنتشر فيه حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 100000 حالة.

كما ذكرنا سابقًا، قيل إن عائلة أوباما كانت تنوي تقليص الحدث، حيث تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، حضر المئات من الضيوف الحدث، من بينهم ممثلون ومخرجون وموسيقيون ومقدمو برامج تلفزيونية وسياسيون.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مازحًا إن الوباء قد انتهى وأن الحياة يمكن أن تعود إلى طبيعتها بعد رؤية الرئيس السابق وضيوفه يحتفلون دون ارتداء أقنعة.

Erykah Badu dancing with President Obama tonight at his 60th birthday party. Everybody in Martha’s Vineyard this weekend! pic.twitter.com/qrgzWDaVte — 3x Olympic Shadethrower 🏅 (@KarltonTV) August 8, 2021

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا أكثر من 202 مليون حالة على مستوى العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 4.28 مليون في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لجامعة بالتيمور، جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند ، التي تتعقب وتجمع البيانات المتعلقة بالوباء.

وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الدول الثلاث الأكثر تضررا وسط الوباء: وسجلت ما يقرب من 35.7 مليون مصاب وأكثر من 616000 حالة وفاة ، والهند لديها حوالي 31.9 مليون حالة و 427000 حالة وفاة ، بينما البرازيل لديها ثاني أعلى عدد القتلى 562000 وأكثر من 20 مليون مصاب.