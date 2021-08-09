تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 9-8-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 9 اغسطس2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.



أسعار صرف الريال السعودي اليوم الإثنين



وسجلت أسعار صرف الريال السعودي مستهل تعاملات اليوم الإثنين في البنوك كالتالي: “استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع”.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين في بنوك( بلوم ، المصرى الخليجى) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك ( عودة، HSBC، الأهلى المتحد ، المشرق، فيصل الإسلامي ، التجاري الدولي CIB) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( مصر، الأهلي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك (الأهلي الكويتي ، الاستثمار العربي ،الإمارات دبى الوطني ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى فى البنك المصرى للتنمية الصادرات نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية ، قناة السويس )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنوك (قطر الوطني QNB، الإسكندرية ) مقابل الجنيه المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك ( أبوظبي الأول، التعمير والإسكان )نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى

مصرف ابوظبي الإسلامي نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين بنك كريدي أجريكول نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( الكويت الوطنىNBK، أبوظبي التجاري) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.