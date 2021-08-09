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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 9-8-2021

أسعار - الذهب فى
أسعار - الذهب فى مصر اليوم الأثنين

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 
وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 889 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 815 جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 778 جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 667 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 519 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 445 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6224 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 889.143 لف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.652 الف جنيه
للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

 

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