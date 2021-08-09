عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"راحت عليهم"... أوباما يتجاهل "هاري" و"ميجان" في عيد ميلاده

أوباما والامير هاري
أوباما والامير هاري وميجان

قال خبير في شؤون الأسرة الملكية البريطانية، "ديكي آربيتر" أن الرئيس الأسبق “باراك أوباما” لن يعزم، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، على حفل عيد ميلاده الستين، موضحا أن سبب تجاهل الزوجين هو أنهم لم يعودوا من نجوم المجتمع ذوي الأهمية الكبيرة.

 


ووفقا لتقرير "ديلي اكسبرس" البريطانية، فأن نجومية "هاري" و"ميجان" في انطفاء كما أن الرئيس السابق لا يعتبرهما من نفس مستواه  في الشهرة والنجومية ولذلك لم يضعهما ضمن لستة المدعوين.

 

 واضاف "ليس هناك أفضل من حفل عيد ميلاد ليظهر لك من هم المقربين من الشخص المحتفل، بالنسبة لي عدم حضورهما حفل عيد الميلاد لا يشكل أي مفاجأة أو صدمة كنت متوقع ذلك تماما، عائلة أوباما لا يدعون نجوم الصف الأول فقط، بل نجوم النجوم في الصف الأول، ما يقال ويتردد في الأوساط السياسية الراقية أن أوباما لا يسعى وراء الهدايا بل لدعوة أشخاص يدعمون مسيرته في الأعمال الخيرية ومدعوين يقدمون تبرعات لمساعدة ذوي البشرة الملونة ومساعدتهم في إيجاد عمل لهم، إذا أنت تتحدث عن ريهانا وأوبرا وينفري وجورج كلوني، أما هاري وميجان ليسا من نفس الفريق وليسا بهذا القدر من النجومية والوهج".

باراك أوباما أوباما هاري ميجان اخبار منوعات اخبار ترفيه

موضوعات متعلقة

رفض اللقاح .. وفاة رافع أثقال ومتسلق للجبال بـ كورونا

ترشيحاتنا

الصين تعلن صدمة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

ميزة خارقة.. هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه

اليوم غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى 1443

"راحت عليهم"... أوباما يتجاهل "هاري" و"ميجان" في عيد ميلاده

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 9-8-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

طريقة سريعة للنوم في أقل من دقيقة وبشكل صحي

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

أبرزها تركيب GPS .. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ