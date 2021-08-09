"راحت عليهم"... أوباما يتجاهل "هاري" و"ميجان" في عيد ميلاده

قال خبير في شؤون الأسرة الملكية البريطانية، "ديكي آربيتر" أن الرئيس الأسبق “باراك أوباما” لن يعزم، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، على حفل عيد ميلاده الستين، موضحا أن سبب تجاهل الزوجين هو أنهم لم يعودوا من نجوم المجتمع ذوي الأهمية الكبيرة.



ووفقا لتقرير "ديلي اكسبرس" البريطانية، فأن نجومية "هاري" و"ميجان" في انطفاء كما أن الرئيس السابق لا يعتبرهما من نفس مستواه في الشهرة والنجومية ولذلك لم يضعهما ضمن لستة المدعوين.

واضاف "ليس هناك أفضل من حفل عيد ميلاد ليظهر لك من هم المقربين من الشخص المحتفل، بالنسبة لي عدم حضورهما حفل عيد الميلاد لا يشكل أي مفاجأة أو صدمة كنت متوقع ذلك تماما، عائلة أوباما لا يدعون نجوم الصف الأول فقط، بل نجوم النجوم في الصف الأول، ما يقال ويتردد في الأوساط السياسية الراقية أن أوباما لا يسعى وراء الهدايا بل لدعوة أشخاص يدعمون مسيرته في الأعمال الخيرية ومدعوين يقدمون تبرعات لمساعدة ذوي البشرة الملونة ومساعدتهم في إيجاد عمل لهم، إذا أنت تتحدث عن ريهانا وأوبرا وينفري وجورج كلوني، أما هاري وميجان ليسا من نفس الفريق وليسا بهذا القدر من النجومية والوهج".