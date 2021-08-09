عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار الامطار الرعدية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، اليوم الإثنين، توقعات طقس المملكة اليوم، وذلك مع استمرار هطول الأمطار الرعدية.

وتوقع المركز استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

txt

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في المملكة

txt

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم بالمملكة

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على محافظتي الليث وينبع.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 45/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد، أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12 -30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

هطول الأمطار حالة الطقس فى السعودية مكة المكرمة الخليج العربي البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

رغم إصابات كورونا.. رئيس البرازيل يقود مسيرة بالدراجات النارية.. صور

عطلة قاتلة.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حوادث إطلاق نار متفرقة في يوم واحد

مستشار الرئيس التونسي يعلن حصيلة التلقيح ضد كورونا

نشرة أخبار العالم|دولة عربية تمنع صلاة الجمعة.. قرارات جديدة للرئيس التونس.. السودان تشتري الكهرباء من إثيوبيا

بسبب لقاح كورونا.. سي ان ان تفصل 3 موظفين خالفوا التعليمات

وصول متحور دلتا إلى مدينة ووهان الصينية والسلطات تفرض القيود

السودان يطلب شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء من إثيوبيا

ترشيحاتنا

الأرصاد : نشعر بالحر الشديد حتى السبت المقبل لهذا السبب

استمرار الامطار الرعدية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين

دراسة تكشف فاعلية استراحة الـ" 60 دقيقة" وقت المذاكرة: "تحسن الذاكرة"

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 9-8-2021

رأس السنة الهجرية 2021 .. 10 أسرار عنها لا تعرفها

تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

طريقة سريعة للنوم في أقل من دقيقة وبشكل صحي

أبرزها تركيب GPS .. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ