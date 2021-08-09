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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بـ كفر الشيخ يعلن دعم وزير الرياضة لـ 11 مركز شباب

النائب علي أحمد علي
النائب علي أحمد علي

أعلن النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وأمين سر لجنة الزراعة، اليوم، الإثنين، موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعم 11 مركز شباب بمركز سيدي سالم بمبلغ 5 آلاف جنيه.

وقال النائب علي أحمد علي، إن مراكز الشباب التي سيتم دعمها هي تيدا، الورق، كفر تيدا، أبو العزايم، منشأة عباس، المنشية الجديدة، أبو غنيمة، القصابي، سد خميس، منشأة علي، القن، مشيراً إلى أن ذلك للمساهمة في تنفيذ الأنشطة وتلبية احتياجات المركز.

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وكان النائب علي أحمد علي، قد تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة بدعم عدد من مراكز الشباب بنطاق دائرته، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الشباب على جهوده المضنية والاستجابة لدعم مراكز الشباب لتفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة.

وتلقى النائب علي أحمد، خطاباً من مصطفى عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة الشباب والرياضة، بموافقة وزير الشباب والرياضة على دعم هذه المراكز الشبابية، وسيتم تحويل مبالغ الدعم باسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ.

مجلس النواب وزير الشباب وزير الشباب والرياضة كفر الشيخ أشرف صبحي الشباب والرياضة

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