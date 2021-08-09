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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كورونا ليس خطيرًا.. متظاهرون يحاولون اقتحام مقر البي بي سي في لندن

مظاهرات ضد كورونا
مظاهرات ضد كورونا

حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في غرب لندن أمس، حيث واجه المتظاهرون ، المحتجون على قيود فيروس كورونا وسياسة اللقاحات، جدارًا من ضباط الشرطة الذين كانوا يحاولون منعهم من التقدم.

وقام بول براون بمشاركة تحميل لقطات من الاشتباكات على تويتر قائلاً: 'المتظاهرون يحاولون اقتحام استوديوهات البي بي سي في لندن، لكنهم يواجهون تواجدًا كثيفًا للشرطة".

وكان المتظاهرون يهتفون "أنقذوا أطفالنا" احتجاجًا على لقاحات الأطفال، وظهر أحد المحتجين يصرخ على الضباط قائلا بأنه قد "جُرد" حقوقه وحرياته".

وزعم أن وسائل الإعلام كانت تنشر "دعاية" كاذبة عن فيروس كورونا وأنه ليس تهديدًا خطيرًا، فيما اعترضت امرأة أخرى على وجود مجتمع من طبقتين على أساس حالة التطعيم كما زعمت.

مجمع المباني الذي حاولوا الوصول إليه هو Television Center، المقر السابق لـ BBC حتى عام 2013.

على الرغم من أن بعض برامج بي بي سي لا تزال تُصنع هناك، إلا أن مخرجاتها الإخبارية الرئيسية انتقلت إلى مكان آخر.

 

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