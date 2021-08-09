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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فيديو يتسبب في إعادة طفل سعودي تاه عن أسرته بمصر

فيديو يتسبب في إعادة
فيديو يتسبب في إعادة طفل سعودي تاه عن أسرته في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل سعودي تائه عن أسرته في الجيزة، حيث تمكن شاب مصري من إعادة الطفل السعودي لوالده بعد نحو 6 ساعات من نشر المقطع.

ويظهر في المقطع شاب مصري رفقة طفل سعودي، ويؤكد الشاب المصري أنه عثر على الطفل في منطقة المهندسين، وأنه نشر الفيديو ليتم تداوله من أجل الوصول لوالد الطفل.

أوضح الطفل السعودي أنه من مدينة ينبع، ويجلس مع أسرته في المهندسين، لكنه ترك الأسرة ليشتري شيئا ما، ثم تاه عنهم.

وعقب ساعات من تداول المقطع على نطاق واسع، وصل الفيديو لوالد الطفل السعودي، الذي تمكن من الوصول للشاب المصري وأبلغه بأنه في الطريق إليه لاستعادة طفله.

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وكان الشاب المصري استضاف الطفل السعودي في منزله حتى وصول والده، حيث نشر مقطع آخر من المنزل يؤكد فيه نجاحه في الوصول للأب السعودي، وأنه في الطريق إليه.

وظهرت الفرحة على وجه الطفل السعودي قائلا إنه "يحب مصر"، فيما أكد الشاب المصري "نحن أيضا نحب السعودية".

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