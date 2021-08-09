شاهد.. فيديو يتسبب في إعادة طفل سعودي تاه عن أسرته بمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل سعودي تائه عن أسرته في الجيزة، حيث تمكن شاب مصري من إعادة الطفل السعودي لوالده بعد نحو 6 ساعات من نشر المقطع.

ويظهر في المقطع شاب مصري رفقة طفل سعودي، ويؤكد الشاب المصري أنه عثر على الطفل في منطقة المهندسين، وأنه نشر الفيديو ليتم تداوله من أجل الوصول لوالد الطفل.

طفل سعودي تاه عن أسرته في الجيزة جنوب القاهرة، وتمكّن شاب مصري من إعادته خلال 6 ساعات بعد أن قام بنشر هذا الفيديو في منصة تيك توك. pic.twitter.com/TEFJkzlps8 — رائج السعودية (@raejksa) August 9, 2021

أوضح الطفل السعودي أنه من مدينة ينبع، ويجلس مع أسرته في المهندسين، لكنه ترك الأسرة ليشتري شيئا ما، ثم تاه عنهم.

وعقب ساعات من تداول المقطع على نطاق واسع، وصل الفيديو لوالد الطفل السعودي، الذي تمكن من الوصول للشاب المصري وأبلغه بأنه في الطريق إليه لاستعادة طفله.

وكان الشاب المصري استضاف الطفل السعودي في منزله حتى وصول والده، حيث نشر مقطع آخر من المنزل يؤكد فيه نجاحه في الوصول للأب السعودي، وأنه في الطريق إليه.

وظهرت الفرحة على وجه الطفل السعودي قائلا إنه "يحب مصر"، فيما أكد الشاب المصري "نحن أيضا نحب السعودية".