خالد العناني: احتفالية ضخمة على غرار موكب المومياوات الملكية في الأقصر

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه يجري الإعداد لفاعلية ضخمة على غرار موكب المومياوات الملكية في الأقصر تستهدف ربط المنتجعات الشاطئية بالمدن.



وأضاف خالد العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أن خريطة السياحة ستغير حجم السياحة في مصر.



وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن مصر تمتلك شواطئ وأثار لا مثيل لها في العالم، مشيرا إلى أنه عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل نقل مركب خوفو إلى المتحف المصري.



وتابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه وضع ثلثي الآثار في فتارين العرض بالمتحف المصري الكبير، مستدركا أنه اوجه الشرك لزملائي المشرفين على نقل مركب خوفو.



قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه معدلات السياحة تتزايد منذ مارس الماضي، مضيفا أنه نعمل على تيسير طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر وأسوان.



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وأكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11 مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .

ورحب وزير الطيران المدني، بوصول أولي الرحلات الروسية اليوم من موسكو الي مطاري شرم الشيخ والغردقة سواء علي متن الناقل الوطني مصرللطيران أو شركات الطيران الروسية .

اقرا ايضا : وزير الطيران: عودة الرحلات الروسية لـ منتجعات مصر تعزز الثقة في مطاراتنا



وأكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11 مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .

ورحب وزير الطيران المدني، بوصول أولي الرحلات الروسية اليوم من موسكو الي مطاري شرم الشيخ والغردقة سواء علي متن الناقل الوطني مصرللطيران أو شركات الطيران الروسية .