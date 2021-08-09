أفضل الأكلات والمشروبات في فصل الصيف

يبحث الكثير من الأشخاص عن أطعمة ومشروبات صحية يمكنك تناولها في هذه الأجواء الحارة، لترطيب الجسم والحماية من أمراض الصيف مع تقوية المناعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ما هي أفضل المشروبات والأكلات التي يمكن أن نتناولها في الصيف ؟

أجاب الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، على هذا السؤال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى أن الماء من أبرز وأهم المشروبات التي يجب الحفاظ عليها على مدار اليوم.

وأوضح الناظر، أيضا أن أهم المشروبات في الصيف بعد الماء هي العصائر الطبيعية المثلجة وأهمها مشروب خليط الجزر والبرتقال الطازج ومشروب خليط الليمون والنعناع ومشروب التمر هندي بمكعبات الثلج ومشروب الخروب ومشروب الكركدية المثلجان.

وتابع الناظر ثانيا الخضروات الطازجة وعلى رأسها الخيار والجزر والطماطم والخس بأنواعه، وأيضا الفاكهة ومنها البرتقال الصيفي والبطيخ والشهد والكانتلوب، وأخيرا نصح بتناول الزبادي المثلج.