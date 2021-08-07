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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة..هاني الناظر يحذر هذه الفئات بعدم الخروج من المنزل

هاني الناظر
هاني الناظر

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع درجات الحرارة، بشكل ملحوظ مما يؤثر على البعض بالسلب بالأخص كبار السن و الأطفال لذا يجب توخي الحذر و عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة التي تؤدي إلي العديد من المشاكل الصحية و الجلدية أيضا.

 

تحذير هاني الناظر من  ارتفاع درجات الحرارة 

 

حذر الدكتور  هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية،  من خروج بعض الفئات من المنزل خلال  ارتفاع درجات الحرارة للوقاية و عدم تعرض حياتهم للخطر.

 

قال الناظر في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"انصح السيدات والسادة كبار السن فوق الستين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الصغار والسيدات الحوامل ومرضي الحزاز الجلدي والذئبة الحمراء والحساسية الضوئية بتجنب الخروج نهارا والبقاء في المنزل ."

 

نصح الناظر:" لابد من التهوية الجيدة وعدم التعرض للشمس خلال هذه الأيام خاصة الفترة بين التاسعة صباحا وحتي الخامسة عصرا."

كيف تحمي نفسك  من الحرارة والرطوبة المرتفعة؟
 

أولا : الاستحمام بالماء البارد وباستخدام صابونة الجلسرين وبدون ليفة

 

ثانيا: ارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء او فاتحة اللون اثناء الخروج نهارا

 

ثالثا: ارتداء غطاء للرأس مثل كاب او قبعة  مصنوعة من القطن او الخوص اثناء  التعرض للشمس خاصة كبار السن والأطفال والسيدات والرجال الذين يعانون من الصلع ويمكن أيضا استعمال شمسية اليد الصغيرة وهذه أفضل  وسيلة كذلك يفضل دهان الجلد بكريمات الحماية  من أشعة الشمس ذات معامل وقاية ٥٠+ مثل بوباي او إنفنيتي او آڤان او بيودرما او ڤيتشي او غيرهم .

 

رابعا: الإكثار من شرب المياه علي مدار اليوم كله وتناول السلاطة الخضراء التي تحتوي علي الخيار .

 

خامسا :بالنسبة للبنات والسيدات ينصح بعدم استعمال مستحضرات التجميل اثناء التعرض للشمس نهائيا.

 

من جانب أخر قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق ، إن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تسببان مشاكل جلدية وللتغلب عليهما يرجى تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 3 أكواب مياه يوميأ وتقسيمهم على مدار اليوم .

 

وحذر  " الناظر" ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  من ارتداء الملابس ذات الخيوط الصناعية داكنة اللون فى فصل الصيف نظرأ لتسببها فى رفع درجة حرارة الجسم وامتصاص سخونة درجة الحرارة  ولابد من استبدالها ب الملابس القطنية التى تمتاز بجودتها وطرد حرارة الشمس .

 

ونصح ب ارتداء الشمسية أو غطاء رأس لتجنب درجة الحرارة المرتفعة وتجنب الاستحمام ب الماء الدافئ لحاجة الجسم إلى الترطيب نظرأ لتسببها فى توسيع شرايين الدم وبالتالى ترتفع درجة حرارة الجلد واستخدام صابون الجلسرين ببعده التام عن الآثار الجانبية وحساسية الجلد .

 

ارتفاع درجات الحرارة هاني الناظر كبار السن الأمراض الجلدية الأمراض المزمنة

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