هانى الناظر: موجة كورونا الرابعة ستداهمنا قبل موعدها لهذه الأسباب

رغم التحذيرات ومخاوف الخبراء من تزايد أعداد الإصابات بكورونا مرة أخرى مع بدايات الخريف والشتاء المقبل والتحذيرات من الموجة الرابعة من فيروس كورونا التى من المتوقع أن تبدأ مع بدايات سبتمبر المقبل.

وحذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" إذا أستمر الإستهتار بالإجراءات الأحترازيه وعدم إرتداء الكمامة بهذا الشكل فأننا سوف نواجه موجة رابعة من فيروس كورونا قبل موعدها وسنندم ندما كبيرا فيجب الحذر وعدم التهاون"



حماية نفسك

وحول حماية أنفسنا خلال الفترة المقبلة خوفا من زيادة الأعداد كشف هاني الناظر عن عدة نصائح لحمايتك وحماية أسرتك من فيروس كورونا أبرزها التسارع لتسجيل وتناول لقاح كورونا المتاح

والتمسك بالإجراءات الإحترازيه وإرتداء الكمامة في أماكن التجمعات مع مراعات التباعد الإجتماعى فى أى مكان حوالى ٢متر

ولفت أنه يجب أثناء التواجد خارج المنزل عدم اللجوء نهائيا إلى تناول أى أطعمه مكشوفة وعدم مشاركة الاخرين أدوات الطعام والشراب

وأكد مجددا أنه يجب التوقف عن العادات الشائعة مثل السلام باليد أوالتقبيل بين الأصدقاء لأنها قد تكون سببا فى نقل العدوى .

وأضاف فى منشور له عبر صفحته على ضرورة الحرص بالإستمرار على غسل اليدين والوجه بالماء والصابون عند العودة للمنزل إستخدام الكحول خارجه .



تقوية المناعة



وبعيدا عن الإجراءات الأحترازيه السابقه أكد رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق أنه يجب الأهتمام بتقوية المناعه وهى خط الدفاع الأول لمحاربة الفيروسات والإهتمام بما نتناوله من أطعمه وذلك عن طريق مجموعه من القواعد الغذذائية أبرزها الحرص بشكل يومى على تناول معلقة عسل نحل صباحا إضافة بذور الكتان إلى أطباق طعامك فهى من أهم البذور المعروفة بفائدتها فى رفع مناعتك مع عدم إغفال تناول طبق السلطة على مائتك يوميا وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى .