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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ندوة لخريجي الأزهر بالدقهلية حول أهمية الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم

ندوة علمية
ندوة علمية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدقهلية ندوة علمية، حول شرح وتفسير آيات القرآن الكريم، لمجموعة متميزة من طلاب العلم والدارسين في مجال حفظ القرآن.

أكد فضيلة الدكتور إبراهيم الوزان عضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا، على أهمية الفهم الصحيح لمعاني وتفسير القرآن الكريم لمواجهة ادعاءات التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي تفسره تفسيرات خاطئة لخدمة أهدافها وتضعه في معاني غير معانيها.

وقال الدكتور الوزان: إن من أهم العوامل التي تساعد على حفظ القرآن الكريم وتثبيته هي إخلاص النية، الالتزام بمصحف ثابت، والمواظبة على ورد يومي ثابت، شرح بعض الطرق لحفظ متشابهات السور ومنها معرفة مقاصد السور وموضوعاتها والخريطة الذهنية للسورة لتيسير الحفظ، وبعض الطرق الأخرى.

‌وأشارت الدكتورة فاطمة كشك المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، إلي أهمية القرآن الكريم في حياة الفرد، ودوره في بناء الجوانب المختلفة لشخصيته: الفكرية والقلبية والسلوكية، مما له أكبر الأثر في صلاح المجتمع والنهوض به.

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الأزهر ندوة علمية آيات القرآن تفسير طلاب العلم

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