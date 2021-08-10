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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود العسيلي يطرح قلقان على يوتيوب.. فيديو

محمود العسيلي
محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه ؛ التي تحمل اسم " قلقان " وذلك عبد موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية قلقان  من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وكان  الفنان محمود العسيلى،قد أعلن عن طرح   أغنية “قلقان” خلال الفترة المقبلة وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، حيث كتب “قلقان.. قريبا”.

 

محمود العسيلى يحتفل  بـ عيد ميلاد نجله “علي”

 

وكان احتفل الفنان محمود العسيلى، بـ عيد ميلاد نجله “علي”.

 

نشر الفنان محمود العسيلى صورا بصحبة ابنه من خلال خاصية “الاستورى” معلقا عليها 
“كل سنة وأنت طيب يا كل حاجة فى حياتى”.

احيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".

يذكر أن أخر أعمال محمود العسيلى قبل اغنيه علي خد كانت  أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

وكان محمود العسيلى قد طرح قبل ذلك  أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

محمود العسيلى قلقان أغنية قلقان يوتيوب اعمال محمود العسيلى

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