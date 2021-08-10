أفضل طريقة لإزالة السواد تحت العين ،الهالات السوداء تحت الجفن السفلي شائعة عند الرجال والنساء، غالبًا ما تكون الهالات السوداء مصحوبة بأكياس تجعلك تبدو أكبر سنًا مما أنت عليه، لجعل الأمور أسوأ ، قد يكون من الصعب التخلص منها، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على جميع الأشخاص لذلك نقدم حيلا وأفضل طريقة لإزالة السواد تحت العين .

أفضل طريقة لإزالة السواد تحت العين

الهالات السوداء

أفضل طريقة لإزالة السواد تحت العين ،الهالات السوداء تحت الجفن السفلي شائعة عند الرجال والنساء، غالبًا ما تكون الهالات السوداء مصحوبة بأكياس تجعلك تبدو أكبر سنًا مما أنت عليه، لجعل الأمور أسوأ ، قد يكون من الصعب التخلص منها، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على أي شخص ، إلا أن الهالات السوداء أكثر شيوعًا في هؤلاء الأشخاص .

كبار السن

لديهم استعداد وراثي لهذه الحالة (فرط تصبغ حول الحجاج )

من مجموعات عرقية غير بيضاء ( لون البشرة الداكن أكثر عرضة لفرط تصبغ حول منطقة العين)

في حين أن التعب قد يبدو أكثر التفسير منطقيًا لهذه الحالة ، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تسهم في ظهور الهالات السوداء تحت العينين، في معظم الحالات ، لا تكون مدعاة للقلق ولا تتطلب عناية طبية.

علاج السواد تحت العين في أسبوع

علاج الهالات السوداء

علاج السواد تحت العين في أسبوع يعتمد علاج الهالات السوداء في العين على السبب الأساسي. ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الحالة. تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:

ضع ضمادة باردة . يمكن أن يساعد الضغط البارد في تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة. هذا يمكن أن يقلل من ظهور الانتفاخ ويساعد في القضاء على الهالات السوداء. لف بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة وضعها على عينيك. يمكنك أيضًا ترطيب منشفة بالماء البارد وتطبيقها على الجلد تحت عينيك لمدة 20 دقيقة للحصول على نفس التأثير. كرر هذه العملية إذا أصبحت قطعة القماش دافئة أو إذا ذاب الجليد.



احصل على قسط إضافي من النوم. يمكن أن يساعد اللحاق بالنوم أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء. يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في ظهور بشرتك شاحبة ، مما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا. اسمح لنفسك بالراحة لمدة سبع إلى ثماني ساعات لمنع ظهور الهالات السوداء.

ارفع رأسك، في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يلعب دورًا في إنتاج تلك الأكياس الداكنة تحت عينيك ، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هذا هو الطريقة التي تنام بها. ارفعي رأسك ببعض الوسائد لمنع تجمع السوائل تحت عينيك مما يجعلها تبدو منتفخة ومنتفخة.



نقع في أكياس الشاي، يمكن أن يؤدي وضع أكياس الشاي البارد على عينيك إلى تحسين مظهرهما. يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد، نقع اثنين أسود أو أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق. دعهم يبرد في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بمجرد أن تبرد ، ضع أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة. بعد الإزالة ، اشطفي عينيك بالماء البارد.



أخفي المكياج، في حين أن المكياج ومستحضرات التجميل لا يعالجان الهالات السوداء بالعين ، إلا أنهما يساعدان في تمويهها. يمكن أن تغطي خافي العيوب العلامات الداكنة بحيث تمتزج مع لون بشرتك الطبيعي، ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي علاج موضعي أو منتج مكياج ، استخدم الرعاية المناسبة، يمكن لبعض المنتجات أن تتسبب في تفاقم أعراضك وقد تؤدي إلى رد فعل تحسسي، إذا بدأت في الشعور بأعراض غير منتظمة من أي علاج موضعي ، فتوقف عن الاستخدام فورًا وحدد موعدًا لزيارة طبيبك.

إزالة السواد تحت العين بسرعة

سواد تحت العين

فيتامين ك

أظهرت أن وضع ضمادة (تحتوي على خليط يحتوي على الكافيين وفيتامين K) تحت العين أدى إلى تقليل عمق التجاعيد والهالات السوداء.

أكياس الشاي

يقترح المعالجون الطبيعيون نقع كيسين شاي - استخدام الشاي المحتوي على الكافيين في ماء دافئ ثم تبريد الأكياس في الثلاجة لبضع دقائق. ضع كيسًا على كل عين، بعد خمس دقائق ، أزل أكياس الشاي واشطف المنطقة بالماء البارد.



لإزالة السواد تحت العين مجربة

الجلد الرقيق

تدرب على خمس حركات دائرية باتجاه عقارب الساعة وخمس حركات دائرية لطيفة عكس اتجاه عقارب الساعة مع مرطب غني بالفيتامينات خاصة C و E و K مع الحرص على أن تكون لطيفًا للغاية ولا تضغط بشدة على هذا الجلد الرقيق حيث أن الضغط الشديد يمكن أن يسبب المزيد من الضرر.



ماسك للسواد تحت العين

مرطبات هناك عدد من المرطبات المتاحة دون وصفة طبية والتي قد تساعدك في التخلص من الهالات السوداء تحت عينيك، وكثير منهم تحتوي على الكافيين ، فيتامين E ، الصبار ، وحمض الهيالورونيك ، أو الريتينول.



علاج السواد تحت العين للرجال

خيار ،يقترح أنصار العلاج الطبيعي تبريد شرائح سميكة من الخيار ثم وضع الشرائح المبردة على الدوائر المظلمة لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم اشطف المنطقة بالماء، كرر هذا العلاج مرتين في اليوم.



سبب السواد تحت العين

ما الذي يسبب الهالات السوداء؟

ما الذي يسبب الهالات السوداء؟

هناك عدد من العوامل المساهمة في ظهور الهالات السوداء تتضمن بعض الأسباب الشائعة ما يلي:

إعياء

يمكن أن يتسبب النوم الزائد أو الإرهاق الشديد أو مجرد البقاء مستيقظًا لساعات قليلة بعد موعد نومك المعتاد في تكوين الهالات السوداء تحت عينيك. يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في جعل بشرتك باهتة وشاحبة ، مما يسمح بظهور الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية تحت الجلد.

يمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى تراكم السوائل تحت عينيك ، مما يجعلها تبدو منتفخة. نتيجة لذلك ، قد تكون الدوائر المظلمة التي تراها في الواقع عبارة عن ظلال من جفونك المنتفخة .

عمر

الشيخوخة الطبيعية هي سبب شائع آخر لتلك الهالات السوداء تحت عينيك. مع تقدمك في السن ، تصبح بشرتك أرق. كما أنك تفقد الدهون والكولاجين اللازمين للحفاظ على مرونة بشرتك. أثناء حدوث ذلك ، تصبح الأوعية الدموية الداكنة الموجودة تحت جلدك أكثر وضوحًا مما يؤدي إلى تغميق المنطقة الموجودة أسفل عينيك.

إجهاد العين

التحديق في التلفاز أو شاشة الكمبيوتر يمكن أن يسبب إجهادًا كبيرًا لعينيك . يمكن أن تتسبب هذه السلالة في تضخم الأوعية الدموية حول عينيك. نتيجة لذلك ، يمكن أن يصبح الجلد المحيط بالعينين أغمق.

الحساسية

الحساسية و جفاف العين يمكن أن تؤدي إلى سواد تحت العين، عندما يكون لديك رد فعل تحسسي ، يفرز جسمك الهستامين كرد فعل للبكتيريا الضارة، بخلاف التسبب في أعراض غير مريحة بما في ذلك الحكة والاحمرار وانتفاخ العينين يتسبب الهستامين أيضًا في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحًا تحت الجلد.

يمكن أن تزيد الحساسية أيضًا من رغبتك في فرك وخدش الجلد المصاب بالحكة حول عينيك. يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأعراض ، مما يتسبب في حدوث التهاب وتورم تمزق في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور ظلال داكنة تحت عينيك.

تجفيف

الجفاف سبب شائع للهالات السوداء تحت العينين. عندما لا يحصل جسمك على الكمية المناسبة من الماء ، يبدأ الجلد الموجود أسفل عينيك في الظهور باهتًا وتبدو عيناك غائرتين. هذا بسبب قربهم من العظم الأساسي.

التعرض المفرط للشمس

يمكن أن يتسبب التعرّض المفرط للشمس في إفراز جسمك لوفرة من الميلانين ، وهو الصباغ الذي يمد بشرتك بالألوان. يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس - خاصة لعينيك - إلى تغميق لون الجلد المحيط.

علم الوراثة

يلعب تاريخ العائلة أيضًا دورًا في تطوير الهالات السوداء تحت عينيك. يمكن أن تكون سمة موروثة تُرى مبكرًا في مرحلة الطفولة ، وقد تتفاقم مع تقدمك في العمر أو تختفي ببطء. يمكن أن تؤدي الاستعدادات للحالات الطبية الأخرى - مثل مرض الغدة الدرقية، أيضًا إلى ظهور الهالات السوداء تحت عينيك.



إزالة السواد تحت العين نهائياً

للحصول على حل أكثر فعالية ودائمًا ، تتوفر بعض العلاجات الطبية لتقليل ظهور الهالات السوداء. تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:

التقشير الكيميائي لتقليل التصبغ

جراحة الليزر لإعادة ظهور الجلد وتعزيز شد الجلد

وشم طبي لحقن الصباغ في مناطق الجلد الرقيقة

حشو الأنسجة لإخفاء الأوعية الدموية والميلانين التي تسبب تلون الجلد تحت عينيك.

إزالة الدهون لإزالة الدهون الزائدة والجلد ، مما يكشف عن سطح أكثر نعومة وأكثر تناسقًا

الزرع الجراحي للدهون أو المنتجات الاصطناعية

قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراء تجميلي ، ناقش خياراتك مع الطبيب. يمكن أن تكون العلاجات الطبية الغازية باهظة الثمن ومؤلمة وغالبًا ما تتطلب وقتًا طويلاً للشفاء.



خلطة للسواد تحت العين سهلة

الهالات السوداء

خلطة للسواد تحت العين سهلة، بالنسبة للعديد من الأشخاص ، تكون الهالات السوداء مؤقتة وغالبًا ما تكون مؤشرًا على الشيخوخة أو قلة النوم على الرغم من وجود عدد من العلاجات المنزلية والطبية المتاحة لتحسين مظهر عينيك ، إلا أن الهالات السوداء عادة لا تدعو إلى القلق ومع ذلك ، إذا تفاقم اللون أو التورم بمرور الوقت ، فحدد موعدًا لزيارة طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من تشخيص المشكلة بشكل صحيح والحصول على أفضل علاج.

زيت اللوز وفيتامين هـ

يقترح دعاة العلاج الطبيعي خلط كميات متساوية من زيت اللوز وفيتامين (هـ) وبعد ذلك ، قبل النوم مباشرة ، قم بتدليك الخليط بلطف في الهالات السوداء في الصباح ، اغسل المنطقة بالماء البارد، كرر العملية كل ليلة حتى تختفي الهالات السوداء.