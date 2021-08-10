وكيل صحة الغربية: اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الزمالة المصرية

أجتمع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بالمسئولين المجلس العلمي بالغربية بقيادة الدكتور محمد غنيم وهو المسئول عن وضع إستراتيجية العمل ومناهج الزمالة والإشراف علي البرنامج التدريبي بالغربية والذي يدفع بالمزيد من الإنجازات ببرنامج الزمالة تبعا ، وذلك بحضور الدكتور هشام شيحه مدير عام الطب العلاجي والدكتور عمرو عبد المنعم محمود مساعد وكيل الوزارة لشئون الزمالة والدكتورة سها عادل الغزالي مسئول المتدربين بإدارة الزمالة ، الدكتورة مروة السعيد النجار مسئول المدربين بإدارة الزمالة ، ومنسقين الزمالة بجميع المراكز التدريبية بالغربية .

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير منظومة الصحة والتعليم المستمر والاهتمام بالعملية التدريبية والارتقاء بمنظومة الزمالة المصرية بالمحافظة.



وأكد وكيل الوزارة علي اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المهني بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما أشار إلى دعمه وتقديره لجهود الأطقم الطبية لدورهم المهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحة أن جيل شباب الأطباء هم نواة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي.

وأضاف ، أن الوزيرة أكدت على التوزيع العادل للأطباء من مدربي ومتدربي الزمالة المصرية بالمستشفيات، وفقًا لنموذج ومعايير التوزيع في هذا الشأن، بما يساهم في توافر القوى البشرية بجميع المستشفيات وبما يساهم في النهوض بالعملية التدريبية، كما وجهت بالإسراع من اعتماد المستشفيات بأقسامها المختلفة ضمن برنامج الزمالة المصرية لتوزيع الأطباء عليها.