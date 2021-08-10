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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال ملحوظ للكشف عن هشاشة العظام في حملة لهيئة الرعاية بالإسماعيلية

خلال الكشف علي المترددين
خلال الكشف علي المترددين علي المجمع الطبي

قال الدكتور أحمد بسيوني مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إن هيئة الرعاية، نظمت اليوم  الثلاثاء، حملة للكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام لدى الرجال والسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، في مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية للتابعين للهيئة.

 

وأكد بسيوني أن الحملة انطلقة الثلاثاء الماضي، ومستمرة لمدة 3 أسابيع آخرى، على أن يكون الكشف يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام أو عوامل الخطورة المؤدية إليها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة إضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للحماية والوقاية من الإصابة بالمرض.


وأشار البسيوني خلال تدشين الحملة إلي إمكانيات المجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدا أنه  يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، كما أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

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من جهته قال الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس مركز الكلي ٣٠ يونيو، ان الهيئة العامة للرعاية الصحية، تستأنف اليوم الثلاثاء، مبادرة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام لأهالي محافظة الإسماعيلية.

 

وأوضح؛ أن المبادرة تشمل؛ الكشف المبكر المجاني عن هشاشة العظام لكل الرجال والسيدات فوق الأربعين عامًا بمجمع الإسماعيلية الطبي، والكشف على مرضى الكُلى المزمنة بمركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية للإطمئنان على صحتهم.

 

كما أكد دكتور محمد عبد العظيم،  أنه يتم تقديم التوعية اللازمة عن هشاشة العظام التى أصبحت تصنف من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم دون الشعور بأعراض والتي تظهر في وقت متأخر من الإصابة.


و يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة".


و تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و 63 رعايات مركزة، و 14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

 

أما مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، يضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.
 

 

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