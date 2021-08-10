عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية آداب القاهرة : شرطان للالتحاق بقسم اللغة الألمانية ببرنامج الدكتوراه

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول ببرنامج الدكتوراه  لعام 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، يشترط لقيد الطالب ببرنامج الدكتوراه أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير جيد جدًا على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية مُعادلة لها وأن يجتاز امتحانات القبول المطلوبة فى القسم الذى يرغب فى الالتحاق به .


كما أوضح الدكتور شريف شاهين ، شروط الالتحاق بقسم اللغة الالمانية ببرنامج الدكتوراه و هو ان يجتاز الطالب امتحان القبول التحريرى كشرط اجتياز الامتحان الشفوى . 


 

txt

عميد آداب القاهرة يعلن عودة النشاط الرياضي 15 أغسطس

txt

رئيس جامعة القاهرة: نجحنا في الحصول على شهادات الآيزو لـ 21 كلية ومركزا


الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بدرجة الماجستير من الطلاب المتقدمين يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتى:


1- شهادة البكالوريوس المؤقته بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.
2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة  
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى" .
5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .
6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .
7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .
8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .
9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .
10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).


- المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين

تختلف الاوراق المطلوبة للالتحاق بدرجة الماجستير للطلاب الوافدين عن الطلاب المصريين وجاءت كالاتى :

1- المؤهل الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس الاعلى للجامعات.
2- خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة والخطاب موجه لعميد الكلية.
3- جواز السفر سارى الصلاحيه لمدة عام كامل.
4- ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد و التسجيل للدارسين.
5- شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين فى المجال الطبى.
6- ملء عدد (3) استمارة بيانات بالكلية.
7- ملء عدد (3) استمارة معلومات بالكلية.
8- عدد 4 صور شخصيه.
9- تقديرات السنوات الأربعة للبكالوريوس.
10- الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير
11- بعد استيفاء المستندات والاوراق المطلوبة يتم إستيفاء استمارة المعلومات من (اصل + 3 صورة) موقعًا عليها من الطالب.
12- إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحًا بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها.
 

الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة شروط القبول برنامج الدكتوراة

ترشيحاتنا

ناصر الخليفي.. لاعب التنس الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية بالتعاقد مع ميسي

تامر أمين يكشف مفاجأة عن مرض عانى منه ميسي وموقف برشلونة

وكيل وزارة الخارجية البحرينية يزور مقر الجيش الإسرائيلي..صورة

وادي دجلة يسقط فى فخ التعادل أمام غزل المحلة ويقترب من الهبوط

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Slim

تعرف على السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ