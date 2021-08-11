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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية تعلن مواعيد اختبار القبول وشروطه .. اليوم

مدرسة ايجيبت جولد
مدرسة ايجيبت جولد

تعلن مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات اليوم الأربعاء 11 اغسطس 2021 ، اسماء الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة، وكافة التفاصيل الخاصة بـ مواعيد اختبار القدرات الخاصة بالقبول في المدرسة وشروط أداء هذا الاختبار.

وشددت المدرسة على ضرورة متابعة الصفحة الرسمية لمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات ، لمعرفة تفاصيل ومواعيد اختبارات القبول بالمدرسة.

وكانت قد أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات عن قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

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شروط الالتحاق بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية لعام 2021 من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة)
- ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 250 درجة
- لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2021
- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول (اختبار القدرات + المقابلة الشخصية)
- أن يتمتع الطالب باللياقة البدنية والصحية التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة
- المدرسة لا تقبل التحويلات من مراحل تعليمية أخرى ولا تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من سنوات سابقة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب  وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

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