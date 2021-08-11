تسريبات تكشف مفاجآت في هاتف شاومي Mi MIX 4 قبل ساعات من إطلاقه

تستعد شركة شاومي الصينية لإسدال الستار عن هاتفها القابل للطي Mi MIX 4، فى مؤتمر صحفي يقام اليوم فى الصين، فيما كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات الكامله للهاتف قبل ساعات من الإعلان الرسمي من قبل شاومي، كما كشفت عن عدد من المفاجآت الكبيرة التي سيتميز بها الهاتف.

وسيتميز هاتف شاومى القابل للطي Mi MIX 4 بالعديد من المواصفات المذهلة، حيث سيكون الهاتف الأول من شاومي الذي سيأتى بكاميرا أمامية تحت الشاشة، وتقنية الجيل الخامس 5G، كما سيعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والذي سيأتى من نوع Snapdragon 888+، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

وسيأتى هاتف Mi MIX 4 القابل للطي من شاومي، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بمعدل أخذ عينات العمل باللمس يبلغ 480 هرتز، مع دعم ألون يبلغ 10 بت، مع حواف منحنية، كما يأتى مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي تحت الشاشة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة.

ويحتوى هاتف شاومي القابل للطي Mi MIX 4، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجا بكسل، والتى تدعم التثبيت البصري للصورة "OIS"، مع كاميرا فائقة الإتساع تأتى بدقة 13 ميجابكسل، والتى تأتى بمجال رؤية يبلغ 120 درجة، وكاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري 5X بدقة 8 ميجابكسل، والتى تدعم التثبيت البصري للصورة "IOS"، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى تحت الشاشة بدقة 20 ميجابكسل، والتى لن تكون مرئية بالعين المجردة.

وسيعمل هاتف Mi MIX 4 القابل للطي من شاومي، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 888+ 5G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة 512 جيجا بايت، يتم تشغيله بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف شاومي القابل للطي Mi MIX 4، بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، والشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، وتقنية المدى القريب NFC.

وسيتم الإعلان عن سعر هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix 4، مع إنطلاق المؤتمر الرسمي لشركة شاومي، لكن من المتوقع أن يأتى بسعر 924 دولار "أي ما يعادل 14 ألف و 500 جنية مصري".