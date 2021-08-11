موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج بن شرقي يتصدر تويتر بعد إهداره الفرص أمام الاتحاد.. شوبير يرد على منتقدي ميسي.. روبي تتألق في آخر حفل

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين:

هاشتاج بن شرقي يتصدر تويتر بعد إهداره الفرص أمام الاتحاد

تصدر هاشتاج اللاعب أشرف بن شرقي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اهداره فرصا كثيرة خلال شوط المباراة الأول لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مشجعين الفريق للفوز وحسم لقب الدوري الممتاز بكل الطرق الممكنة.

رقم 30 .. شوبير يشارك قميص اللاعب ميسي بباريس سان جيرمان

شارك الإعلامي أحمد شوبير أحدث ظهور للاعب الارجنتيني ميسي بقميصه الجديد بنادي باريس سان جيرمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق على الصورة: “رقم 30” مشيرا الي رقم قميصه الجديد بعد انتقاله للدوري الفرنسي.

أحمد شوبير يرد على منتقدي ميسي بعد الظهور بقميص باريس سان جيرمان

شارك الاعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رده على منتقدى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميس، بعد رحيله من برشلونة وانتقاله لباريس سان جيرمان.

وكتب: “‏هو المفروض يعني ميسي يفضل يعيط طول الوقت، خلاص مرحلة وانتهت وداخل علي تحدى جديد مطلوب منه انه يروح لابس أسود لباريس ويفضل يعيط ولا ايه!!!؟؟؟”.

تريزيجيه يعود للتدريب بعد الإصابة ويشوق جمهوره.. شاهد

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى متابعيه بصورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشوق جمهوره بالعودة قريبا، ونشر صورة من داخل الجيم اثناء تأدية التمرينات الرياضية، وتمنى له الجميع السلامة والعودة لأرض الملعب من جديد.

روبي تنشر صورا من آخر حفل.. والجمهور: ملكة المسرح.. شاهد

نشرت الفنانة روبي مجموعة صور لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من أخر حفلاتها الغنائية وسط حشد كبير للجمهور، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان أبيض أنيق.