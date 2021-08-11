هيثم شعبان : قدمنا مباراة كبيرة أمام المقاصة.. ومستمر مع سيراميكا كليوباترا

أبدى هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا سعادته الكبيرة بفوز الفريق على نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام والتي انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف .

وقال شعبان في تصريحات لبرنامج ''البريمو '' مع الإعلامي محمد فاروق: لاعبو سيراميكا كليوباترا تعاهدوا على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ، خاصةً عقب مباراة الأهلي السابقة ، فكنا نمر بفترة صعبة للغاية ، وتأثرنا بفترة توقف الدوري العام .

واختتم شعبان : المباريات المقبلة صعبة للغاية ، ولا توجد مباراة سهلة هذا الموسم نظراً لاشتعال المنافسة سواء على القمة أو على صراع البقاء بالممتاز ، وأغلقنا صفحة مباراة مصر للمقاصة ونستعد إلى المباراة القادمة أمام غزل المحلة ، كما أنني مستمر مع سيراميكا كليوباترا ، وسأعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي للوقوف على احتياجات الفريق الموسم المقبل .

فبعد غياب ٩٣ يومًا.. استعاد نادي سيراميكا كليوباترا ذاكرة الانتصارات، بعد أن حقق انتصارًا غاليًا على فريق مصر للمقاصة بنتيجة 2-1 بملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الاسبوع الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم إسلام صالح للمقاصة عند الدقيقة 28، قبل أن يعود فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود نبيل الدقيقة 59، ثم أحرز ميدو جابر هدف التفوق في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد محمد دسوقي، الطهير الأيسر للمقاصة، عند الدقيقة 82 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وغابت الانتصارات عن سيراميكا كليوباترا منذ الفوز على بيراميدز بنتيجة 4-2 يوم 9 مايو الماضي.

وحقق سيراميكا كليوباترا فوزه الثامن هذا الموسم، وجاءت الانتصارات أمام الانتاج الحربي، والبنك الأهلي، وطلائع الجيش، والجونة، وغزل المحلة، والإسماعيلي، وبيراميدز، ومصر للمقاصة.